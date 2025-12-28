China se impone en el transporte marítimo con la construcción de megabuques portacontenedores de 400 metros

China impulsa megabuques portacontenedores de 400 metros que operan con gas natural. | IA de LR

China impulsa megabuques portacontenedores de 400 metros que operan con gas natural. | IA de LR

La República Popular de China busca imponerse en el transporte marítimo con la construcción de nueve megabuques portacontenedores de 400 metros de largo. Estas embarcaciones, edificadas cerca de Shanghái, estarán propulsadas por gas natural para reducir las emisiones contaminantes.

Pekín aspira a operar los barcos más grandes del mundo, con capacidad para transportar más de 23.000 contenedores. La iniciativa combina escala, rapidez de construcción y un nuevo estándar energético para la navegación comercial.

TE RECOMENDAMOS ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

China se impone en el transporte marítimo con la construcción de megabuques portacontenedores

A pocos kilómetros de Shanghái se encuentra el colosal astillero de la isla de Changxin, donde China construye nueve megabuques portacontenedores con tecnología de gas natural licuado (GNL). Estos megacontenedores apuntan a transformar el transporte marítimo.

Más de 6.000 profesionales trabajan en la construcción de estas embarcaciones en un plazo inferior a dos años, cuando normalmente el proceso supera los 18 meses para un barco de 400 metros de largo.

Para acelerar los tiempos, el montaje se realiza por bloques. Cada uno cumple una función específica, se fabrica por separado y luego se traslada al dique seco para ser soldado e integrado en la estructura final.

¿Cómo serán los megabuques portacontenedores de China?

Los megabuques portacontenedores de China funcionarán con gas natural y estarán diseñados para transportar hasta 23.000 contenedores. Estas embarcaciones alcanzarán aproximadamente 400 metros de largo, 61 metros de ancho y casi 78 metros de altura.

Al operar con gas natural licuado (GNL), los megabuques deben mantener el combustible a una temperatura muy baja, cercana a -161 °C. El gas se almacena en un tanque especial y el sistema cuenta con varias capas de aislamiento y paneles de gran espesor para proteger la estructura y conservar la temperatura. La instalación del tanque es una etapa crítica que exige un proceso cuidadoso, con sellados e inspecciones permanentes para prevenir fallas.

Este proyecto se suma al anuncio de la empresa china COSCO Shipping Lines, que junto con Hudong-Zhonghua Shipbuilding construye seis megabuques portacontenedores de última generación. Estas naves buscan optimizar las rutas marítimas entre China y América Latina y abastecer el Puerto de Chancay, inaugurado oficialmente el 14 de noviembre.