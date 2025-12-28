HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Regatas: mira en vivo el partido por la Liga Peruana de Vóley
Universitario vs Regatas: mira en vivo el partido por la Liga Peruana de Vóley       Universitario vs Regatas: mira en vivo el partido por la Liga Peruana de Vóley       Universitario vs Regatas: mira en vivo el partido por la Liga Peruana de Vóley      
Mundo

China se impone en el transporte marítimo con la construcción de megabuques portacontenedores de 400 metros

China construye nueve megabuques portacontenedores con tecnología de gas natural licuado (GNL) en Changxin.

China impulsa megabuques portacontenedores de 400 metros que operan con gas natural.
China impulsa megabuques portacontenedores de 400 metros que operan con gas natural. | IA de LR

La República Popular de China busca imponerse en el transporte marítimo con la construcción de nueve megabuques portacontenedores de 400 metros de largo. Estas embarcaciones, edificadas cerca de Shanghái, estarán propulsadas por gas natural para reducir las emisiones contaminantes.

Pekín aspira a operar los barcos más grandes del mundo, con capacidad para transportar más de 23.000 contenedores. La iniciativa combina escala, rapidez de construcción y un nuevo estándar energético para la navegación comercial.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

lr.pe

China se impone en el transporte marítimo con la construcción de megabuques portacontenedores

A pocos kilómetros de Shanghái se encuentra el colosal astillero de la isla de Changxin, donde China construye nueve megabuques portacontenedores con tecnología de gas natural licuado (GNL). Estos megacontenedores apuntan a transformar el transporte marítimo.

Más de 6.000 profesionales trabajan en la construcción de estas embarcaciones en un plazo inferior a dos años, cuando normalmente el proceso supera los 18 meses para un barco de 400 metros de largo.

Para acelerar los tiempos, el montaje se realiza por bloques. Cada uno cumple una función específica, se fabrica por separado y luego se traslada al dique seco para ser soldado e integrado en la estructura final.

PUEDES VER: China desafía a EE.UU. con su oferta de cable submarino a un país de América Latina para dominar su infraestructura digital

lr.pe

¿Cómo serán los megabuques portacontenedores de China?

Los megabuques portacontenedores de China funcionarán con gas natural y estarán diseñados para transportar hasta 23.000 contenedores. Estas embarcaciones alcanzarán aproximadamente 400 metros de largo, 61 metros de ancho y casi 78 metros de altura.

Al operar con gas natural licuado (GNL), los megabuques deben mantener el combustible a una temperatura muy baja, cercana a -161 °C. El gas se almacena en un tanque especial y el sistema cuenta con varias capas de aislamiento y paneles de gran espesor para proteger la estructura y conservar la temperatura. La instalación del tanque es una etapa crítica que exige un proceso cuidadoso, con sellados e inspecciones permanentes para prevenir fallas.

Este proyecto se suma al anuncio de la empresa china COSCO Shipping Lines, que junto con Hudong-Zhonghua Shipbuilding construye seis megabuques portacontenedores de última generación. Estas naves buscan optimizar las rutas marítimas entre China y América Latina y abastecer el Puerto de Chancay, inaugurado oficialmente el 14 de noviembre.

Notas relacionadas
China da el salto al transporte con levitación: acelera una tonelada de 0 a 700 km/h en menos de 2 segundos

China da el salto al transporte con levitación: acelera una tonelada de 0 a 700 km/h en menos de 2 segundos

LEER MÁS
China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

LEER MÁS
El país construyó una enorme 'flota dorada' de buques de guerra para superar a China y mantener el poder en los mares

El país construyó una enorme 'flota dorada' de buques de guerra para superar a China y mantener el poder en los mares

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Mundo

El primer país de la OTAN en superar a EE.UU. con un Skynex, un escudo capaz de derribar misiles y realizar 1.000 disparos por minuto

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

El meteórico ascenso de este país de América Latina como líder en exportación de arándanos: pasó de US$30 millones a más de US$2.000 millones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025