Tras negarse a una inspección, Del Castillo fue trasladado a dependencias policiales, donde alegó motivaciones políticas detrás de su detención. Foto: AFP

Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno de Bolivia durante la administración de Luis Arce, fue detenido la madrugada de este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Chile junto a su familia. La Policía informó que la aprehensión se produjo por presunta obstrucción policial durante un control de seguridad aeroportuaria.

Según la versión oficial, Del Castillo ya había pasado el control migratorio cuando, en la zona de preembarque, se negó a someterse a una inspección protocolar de documentación y equipaje. El hecho provocó retrasos en el embarque de pasajeros y derivó en su traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), primero en Warnes y luego en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Del Castillo denuncia motivaciones políticas

Al llegar a oficinas policiales, Eduardo Del Castillo calificó su detención como un hecho político. “Todos lo saben. Lo lamentable es que estaba con mi hija”, declaró brevemente ante los medios. El exministro negó haber cometido alguna irregularidad y cuestionó el procedimiento aplicado por los agentes.

La Policía Boliviana sostuvo que actuó conforme a la ley. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, afirmó que tanto Del Castillo como otro acompañante mostraron “conducta obstructiva y desobediencia a la autoridad”. “La ley es igual para todos. Ninguna persona está por encima de los controles que existen para proteger la seguridad colectiva”, señaló en declaraciones a Bolivia TV.

Justiniano precisó que la intervención ocurrió tras reiteradas negativas a cumplir órdenes legales. “Ambos ciudadanos impidieron el normal desarrollo de los procedimientos de seguridad y generaron interferencia en el embarque”, explicó.

Fiscalía evalúa su situación legal tras la aprehensión

El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía General del Estado definirá la situación jurídica de Del Castillo en un plazo máximo de 24 horas, conforme a la normativa vigente. El fiscal general, Roger Mariaca, informó que fue aprehendido por el presunto delito de impedir o estorbar el ejercicio de la función policial.

“El fiscal asignado ya analiza los informes remitidos por la Policía para determinar si corresponde una imputación formal”, declaró Mariaca. Añadió que deberá prestar su declaración informativa en calidad de aprehendido antes de que se adopte una decisión procesal.

Las autoridades aclararon que, al momento de la detención, no registraba denuncias previas ni impedimentos legales para salir del país, aunque sí debía cumplir con los protocolos de seguridad aeroportuaria.

Un nuevo foco de tensión en la política boliviana

Eduardo Del Castillo fue ministro de Gobierno desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2025 y se convirtió en una de las figuras más visibles del gabinete de Luis Arce. Su permanencia en el cargo generó tensiones internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), especialmente con sectores afines al expresidente Evo Morales, que exigieron su salida por presuntas irregularidades.

Tras renunciar al ministerio, Del Castillo fue candidato presidencial por el MAS en las elecciones generales del 17 de agosto, en las que obtuvo alrededor del 3% de los votos.

Además, el abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho presentó una denuncia contra Del Castillo por hechos relacionados con la detención y traslado de Camacho en 2022, lo que añade presión judicial y política sobre el exministro.