HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali
Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali     Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali     Nuevo sismo de magnitud 4,4 se registró en Ucayali     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 30 de diciembre | LR+ Noticias

Mundo

Eduardo del Castillo, exministro de Luis Arce, es detenido en aeropuerto de Bolivia por obstrucción policial

Del Castillo negó irregularidades y calificó su detención como política, mientras las autoridades de Bolivia sostiene que incumplió protocolos aeroportuarios.

Tras negarse a una inspección, Del Castillo fue trasladado a dependencias policiales, donde alegó motivaciones políticas detrás de su detención. Foto: AFP
Tras negarse a una inspección, Del Castillo fue trasladado a dependencias policiales, donde alegó motivaciones políticas detrás de su detención. Foto: AFP

Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno de Bolivia durante la administración de Luis Arce, fue detenido la madrugada de este martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Chile junto a su familia. La Policía informó que la aprehensión se produjo por presunta obstrucción policial durante un control de seguridad aeroportuaria.

Según la versión oficial, Del Castillo ya había pasado el control migratorio cuando, en la zona de preembarque, se negó a someterse a una inspección protocolar de documentación y equipaje. El hecho provocó retrasos en el embarque de pasajeros y derivó en su traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), primero en Warnes y luego en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Con una doble juramentación, Zohran Mamdani tomará posesión como alcalde de Nueva York en medio de altas expectativas

lr.pe

Del Castillo denuncia motivaciones políticas

Al llegar a oficinas policiales, Eduardo Del Castillo calificó su detención como un hecho político. “Todos lo saben. Lo lamentable es que estaba con mi hija”, declaró brevemente ante los medios. El exministro negó haber cometido alguna irregularidad y cuestionó el procedimiento aplicado por los agentes.

La Policía Boliviana sostuvo que actuó conforme a la ley. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, afirmó que tanto Del Castillo como otro acompañante mostraron “conducta obstructiva y desobediencia a la autoridad”. “La ley es igual para todos. Ninguna persona está por encima de los controles que existen para proteger la seguridad colectiva”, señaló en declaraciones a Bolivia TV.

Justiniano precisó que la intervención ocurrió tras reiteradas negativas a cumplir órdenes legales. “Ambos ciudadanos impidieron el normal desarrollo de los procedimientos de seguridad y generaron interferencia en el embarque”, explicó.

PUEDES VER: Donald Trump reveló haber conversado con Maduro en los últimos días, pero que "no se logró mayor cosa"

lr.pe

Fiscalía evalúa su situación legal tras la aprehensión

El Ministerio Público confirmó que la Fiscalía General del Estado definirá la situación jurídica de Del Castillo en un plazo máximo de 24 horas, conforme a la normativa vigente. El fiscal general, Roger Mariaca, informó que fue aprehendido por el presunto delito de impedir o estorbar el ejercicio de la función policial.

“El fiscal asignado ya analiza los informes remitidos por la Policía para determinar si corresponde una imputación formal”, declaró Mariaca. Añadió que deberá prestar su declaración informativa en calidad de aprehendido antes de que se adopte una decisión procesal.

Las autoridades aclararon que, al momento de la detención, no registraba denuncias previas ni impedimentos legales para salir del país, aunque sí debía cumplir con los protocolos de seguridad aeroportuaria.

PUEDES VER: Petro aumenta a más de un 23% el salario mínimo en Colombia en medio de advertencias por riesgo económico

lr.pe

Un nuevo foco de tensión en la política boliviana

Eduardo Del Castillo fue ministro de Gobierno desde noviembre de 2020 hasta mayo de 2025 y se convirtió en una de las figuras más visibles del gabinete de Luis Arce. Su permanencia en el cargo generó tensiones internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), especialmente con sectores afines al expresidente Evo Morales, que exigieron su salida por presuntas irregularidades.

Tras renunciar al ministerio, Del Castillo fue candidato presidencial por el MAS en las elecciones generales del 17 de agosto, en las que obtuvo alrededor del 3% de los votos.

Además, el abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho presentó una denuncia contra Del Castillo por hechos relacionados con la detención y traslado de Camacho en 2022, lo que añade presión judicial y política sobre el exministro.

Notas relacionadas
Irán desafiaría a EE.UU. con la explotación de tierras raras e interés en reservas de gas de este país de América Latina

Irán desafiaría a EE.UU. con la explotación de tierras raras e interés en reservas de gas de este país de América Latina

LEER MÁS
Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

Empresas tecnológicas estadounidenses invertirán en este país de América Latina, asegura su presidente: destacan Tesla, Amazon y más

LEER MÁS
Bolivia inicia paro general indefinido contra el decreto que elimina la subvención a los combustibles

Bolivia inicia paro general indefinido contra el decreto que elimina la subvención a los combustibles

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

LEER MÁS
Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

Corea del Norte y su interés en un país de América Latina como parte de su estrategia geopolítica en medio de tensiones con EE.UU.

LEER MÁS
Brasil agota sus chances para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

Brasil agota sus chances para volver a ser potencia: la apuesta nuclear que busca dominar América Latina y controlar el Atlántico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos diseñaron un aluminio 5 veces más resistente, más liviano y que tolera temperaturas extremas

Eddie Fleischman criticó demora de la FPF por no contratar a DT para la selección peruana: “Andorra tiene un equipo formado y Perú no”

Niños genios de colegio en Carabayllo ingresan a la UNI y profesor revela la clave de su logro: la preparación no empezó en quinto de secundaria

Mundo

Irán desafiaría a EE.UU. con la explotación de tierras raras e interés en reservas de gas de este país de América Latina

Joven que escapó de Corea del Norte reveló que la educación no es gratuita, los libros se reutilizan y no se habla de EE.UU.

India y su deseo de invertir en este país de América Latina en proyectos de exploración de metales como cobre, oro y litio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE declara inadmisible lista al Senado de Juntos por el Perú que incluye al hermano de Pedro Castillo y padre de Antauro Humala

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025