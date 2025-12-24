Un terremoto de 6,1 sacudió el este de Taiwán en horas de la mañana del último miércoles. | Composición LR

Un terremoto de 6,1 sacudió el este de Taiwán en horas de la mañana del último miércoles. | Composición LR

La Administración Meteorológica Central de Taiwán emitió una alerta sísmica este miércoles por la mañana, para advertir sobre un terremoto de 6,1 en la zona cercana al municipio de Beinan, en el condado de Taitung, al sureste de la isla.

El sismo se sintió hasta el extremo opuesto de Taiwán, donde se encuentra la capital, Taipei, aunque con menor intensidad. Testigos citados por Reuters y CNN reportaron que algunos edificios se movieron de forma violenta durante varios segundos. Sin embargo, en las redes sociales, varios usuarios aseguraron no haber sentido el temblor, a pesar de las alertas emitidas.

TE RECOMENDAMOS JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Sin víctimas ni daños materiales

Las autoridades locales pusieron en marcha los protocolos de emergencia para llevar a cabo una inspección detallada de posibles daños estructurales, centrándose especialmente en las áreas más antiguas de la ciudad, donde los edificios pueden ser más vulnerables a los temblores.

A pesar de la magnitud del sismo, hasta ahora no se han reportado víctimas mortales ni se han informado de daños materiales graves. Las autoridades continúan evaluando la situación para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

PUEDES VER: Taiwán refuerza su defensa militar y advierte que puede responder de inmediato a un ataque de China

Realizan medidas preventivas

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el terremoto fue de tipo superficial, con su epicentro situado a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la superficie.

Por su parte, las autoridades locales indicaron que la intensidad máxima alcanzada en el condado de Taitung fue de nivel 5 en la escala sísmica regional. Esto significa que las sacudidas fueron lo suficientemente fuertes como para causar algunos daños menores en edificios, así como el posible desprendimiento de objetos en el interior de los hogares o establecimientos.

La Agencia Nacional de Bomberos de Taiwán, además, comunicó que, tras el sismo, no se reportaron incidentes significativos en las redes de transporte del país. Tanto los sistemas ferroviarios como las carreteras y otras infraestructuras vitales continuaron funcionando sin interrupciones, lo que permitió una pronta estabilización de la situación.