Una explosión dentro de mezquita de Nigeria se registró en plena oración este miércoles. | Difusión

Una explosión sacudió una mezquita llena de personas en el mercado de Gamboru, en la ciudad Maiduguri, en Nigeria, durante las oraciones vespertinas del último miércoles, según informaron agencias de noticias. "Vi muchas víctimas siendo llevadas para recibir atención médica”, comentó Isa Musa Yusha’u, una de las testigos.

La agencia AFP, citando fuentes locales, reportó que al menos siete personas que rezaban en el lugar perdieron la vida en el atentado. Sin embargo, las autoridades nigerianas aún no han ofrecido más detalles sobre el incidente ni sobre la cifra de víctimas.

Versiones opuestas tras explosión

Las primeras investigaciones indican que el artefacto explosivo fue colocado dentro de la mezquita y explotó en medio de la ceremonia, aunque algunos testigos sugirieron la posibilidad de un atentado suicida. Ningún grupo asumió la responsabilidad del ataque de inmediato.

Videos grabados tras el incidente, y vistos por la AFP, muestran a una persona cubierta de sangre, retorciéndose en el suelo, y lo que parecían ser cuerpos tapados con sábanas. Asimismo, una alerta de seguridad emitida por una ONG internacional a su personal en Maiduguri les recomendó mantenerse alejados del área del mercado de Gamboru.

"Podemos confirmar que hubo una explosión", señaló el portavoz de la policía, Nahum Daso, quien añadió que un equipo especializado en desactivación de explosivos ya estaba en el lugar. Por su parte, uno de los líderes de la mezquita, Malam Abuna Yusuf, estimó que las víctimas mortales en realidad fueron al menos ocho.

La violencia islamista en Nigeria

Maiduguri, la capital del estado de Borno, ha sido el epicentro de una lucha prolongada contra los grupos yihadistas Boko Haram y su facción afiliada al Estado Islámico en África Occidental. Aunque la ciudad no ha sufrido un ataque importante en años, sigue siendo parte de una región marcada por décadas de violencia.

Sin embargo, el conflicto islamista en Nigeria, de forma general, ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados en el noreste del país. En Maiduguri, los vestigios de este enfrentamiento aún son visibles, con puestos de control y patrullas militares que permanecen activos en las calles.

Los recordatorios del conflicto nunca están lejos en la capital del estado, donde, además, se concentran importantes operaciones militares. Mientras tanto, en las zonas rurales, la insurgencia sigue avanzando, y los expertos alertan sobre un posible aumento de la violencia yihadista en lo que queda de este año.

El papel de Boko Haram

En julio de 2025, un ataque de Boko Haram en la comunidad de Malam Fatori dejó al menos nueve muertos y cuatro heridos, lo que llevó a las autoridades a prometer un refuerzo en las medidas de seguridad.

Los ataques terroristas se han intensificado, centrando su violencia en los agricultores y otros civiles en el distrito de Gwoza y sus alrededores, con al menos 14 muertes registradas en un ataque cercano a Pulka.

A pesar de los esfuerzos por frenar esta violencia, la insurgencia prolongada de Haram sigue siendo una amenaza grave para la seguridad, alimentando el desplazamiento masivo de personas, la pérdida de vidas y la creciente inestabilidad en toda la región.