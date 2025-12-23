El Parlamento de Venezuela aprobó una ley para encarcelar a quienes apoyen la 'piratería' de EE. UU. | Foto: composición LR

El Congreso Nacional de Venezuela dio luz verde a una ley que establece penas de hasta 20 años de prisión para aquellos que fomenten o apoyen bloqueos navales y actos considerados como 'piratería'. La condena se refiere a las incautaciones de buques petroleros por parte de Estados Unidos en el Caribe.

El Partido Socialista Unido de Venezuela, al que está afiliado el presidente Nicolás Maduro y que cuenta con mayoría absoluta en la unicameral Asamblea Nacional, aprobó el proyecto de manera unánime este martes 23 de diciembre.

Chavismo aprobó cárcel para colaboradores de la piratería estadounidense

"Toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo, espionaje que afecten la navegación, incluida la intercepción de naves u otros actos ilícitos internacionales (…) será sancionada con prisión de 15 a 20 años", señaló el documento. Además, se estableció una multa que puede alcanzar hasta un millón de euros, así como la posibilidad de incautar bienes de los acusados.

De esta manera, se suma a normativas análogas que imponen penas de prisión y multas a quienes apoyen, por ejemplo, las sanciones internacionales dirigidas contra el gobierno. Un caso notable es el de María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, quien ha expresado su respaldo a la estrategia de la Casa Blanca en la región del Caribe.

Bloqueos de Estados Unidos en el Caribe

La 'ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales' fue presentada tras incautaciones por parte de la Armada de EE. UU. El pasado sábado 20, se capturó un segundo buque carguero que transportaba crudo venezolano. Además, el 10 de diciembre se realizó la incautación de otro navío, mientras que el domingo 14 se llevó a cabo una persecución relacionada con un tercer caso, aunque hasta el momento no se han revelado más detalles sobre este incidente.

Por ello, Maduro ha calificado las acciones de Estados Unidos como "piratería naval criminal" y afirmó que la intención de Washington es sacarlo del poder. En respuesta, el mandatario norteamericano Donald Trump ha solicitado su renuncia. Las tensiones ocurren a raíz de que la Casa Blanca ha ordenado el despliegue de una extensa flota en el Caribe, con el argumento de que su propósito es la lucha contra el narcotráfico.

Chavismo amenaza a Trinidad Tobago

“Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa, si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder y no nos queda otra para evitar que nos ataquen”, declaró el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en un acto transmitido por Venezolana de Televisión.

El último viernes, Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, destacó que la colaboración militar vigente con Estados Unidos representa la “mejor defensa” para su país. Así, la primera potencia del mundo ha implementado un sistema de radar en la isla. Asimismo, los aviones militares de EE. UU. cuentan con el permiso para operar en los aeropuertos de la nación caribeña.