HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 23 de diciembre | LR+ Noticias

Mundo

Venezuela aprueba una ley para encarcelar con hasta 20 años a ciudadanos que apoyen la 'piratería' y el bloqueo de Estados Unidos.

La Armada de EE. UU. ha desplegado buques de guerra en el Caribe desde septiembre de 2025, lo que ha desembocado en el bloqueo de navíos y en el fallecimiento de tripulantes.

El Parlamento de Venezuela aprobó una ley para encarcelar a quienes apoyen la 'piratería' de EE. UU.
El Parlamento de Venezuela aprobó una ley para encarcelar a quienes apoyen la 'piratería' de EE. UU. | Foto: composición LR

El Congreso Nacional de Venezuela dio luz verde a una ley que establece penas de hasta 20 años de prisión para aquellos que fomenten o apoyen bloqueos navales y actos considerados como 'piratería'. La condena se refiere a las incautaciones de buques petroleros por parte de Estados Unidos en el Caribe.

El Partido Socialista Unido de Venezuela, al que está afiliado el presidente Nicolás Maduro y que cuenta con mayoría absoluta en la unicameral Asamblea Nacional, aprobó el proyecto de manera unánime este martes 23 de diciembre.

TE RECOMENDAMOS

JUICIOS DE FIN DE AÑO Y ENREDADOS PRESIDENCIALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rusia niega evacuación de su embajada en Venezuela ante crecientes tensiones con EE.UU.: "Provocación de los medios occidentales"

lr.pe

Chavismo aprobó cárcel para colaboradores de la piratería estadounidense

"Toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo, espionaje que afecten la navegación, incluida la intercepción de naves u otros actos ilícitos internacionales (…) será sancionada con prisión de 15 a 20 años", señaló el documento. Además, se estableció una multa que puede alcanzar hasta un millón de euros, así como la posibilidad de incautar bienes de los acusados.

De esta manera, se suma a normativas análogas que imponen penas de prisión y multas a quienes apoyen, por ejemplo, las sanciones internacionales dirigidas contra el gobierno. Un caso notable es el de María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, quien ha expresado su respaldo a la estrategia de la Casa Blanca en la región del Caribe.

PUEDES VER: EE. UU. mata a una persona tras otro ataque a presunta ‘narcolancha’ en el Pacífico en medio de tensiones con Venezuela

lr.pe

Bloqueos de Estados Unidos en el Caribe

La 'ley de protección de las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales' fue presentada tras incautaciones por parte de la Armada de EE. UU. El pasado sábado 20, se capturó un segundo buque carguero que transportaba crudo venezolano. Además, el 10 de diciembre se realizó la incautación de otro navío, mientras que el domingo 14 se llevó a cabo una persecución relacionada con un tercer caso, aunque hasta el momento no se han revelado más detalles sobre este incidente.

Por ello, Maduro ha calificado las acciones de Estados Unidos como "piratería naval criminal" y afirmó que la intención de Washington es sacarlo del poder. En respuesta, el mandatario norteamericano Donald Trump ha solicitado su renuncia. Las tensiones ocurren a raíz de que la Casa Blanca ha ordenado el despliegue de una extensa flota en el Caribe, con el argumento de que su propósito es la lucha contra el narcotráfico.

Chavismo amenaza a Trinidad Tobago

“Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa, si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder y no nos queda otra para evitar que nos ataquen”, declaró el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en un acto transmitido por Venezolana de Televisión.

El último viernes, Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, destacó que la colaboración militar vigente con Estados Unidos representa la “mejor defensa” para su país. Así, la primera potencia del mundo ha implementado un sistema de radar en la isla. Asimismo, los aviones militares de EE. UU. cuentan con el permiso para operar en los aeropuertos de la nación caribeña.

Notas relacionadas
Estados Unidos realiza maniobras con aviones militares en Puerto Rico durante tensión con el régimen de Maduro

Estados Unidos realiza maniobras con aviones militares en Puerto Rico durante tensión con el régimen de Maduro

LEER MÁS
Víctimas de Epstein denuncian "censuras extremas sin explicación" en los archivos mientras se publican nuevos documentos

Víctimas de Epstein denuncian "censuras extremas sin explicación" en los archivos mientras se publican nuevos documentos

LEER MÁS
Rusia niega evacuación de su embajada en Venezuela ante crecientes tensiones con EE.UU.: "Provocación de los medios occidentales"

Rusia niega evacuación de su embajada en Venezuela ante crecientes tensiones con EE.UU.: "Provocación de los medios occidentales"

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país que come más panetón en el mundo está en América Latina: supera a Italia y Chile con más de 30.000 toneladas al año

El país que come más panetón en el mundo está en América Latina: supera a Italia y Chile con más de 30.000 toneladas al año

LEER MÁS
China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocan grave accidente por ir a excesiva velocidad en Comas: 10 personas resultaron heridas

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Mundo

Rusia niega evacuación de su embajada en Venezuela ante crecientes tensiones con EE.UU.: "Provocación de los medios occidentales"

Panamá asegura que buques petroleros interceptados por EE. UU. violaron sus normas de navegación

China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025