Shirley Arica reconoce que hubo “química” en encuentro con Carlos Alcántara: "Me encantan los mayores"

Shirley Arica sorprendió al hablar sobre su encuentro con Carlos Alcántara, con quien realizó una entrevista para su canal de YouTube. Durante su participación en el programa ‘Sábado Súper Star’, la exchica reality admitió que entre ambos se percibió una buena conexión con el actor de ‘¡Asu mare!’ tras haberse separado de Jossie Lindley.

Consultada por el presentador Ernesto Pimentel, la ‘Chica realidad’ respondió con naturalidad cuando le preguntaron sobre su gusto por hombres mayores. “¿Es verdad que últimamente te gusta la gente mayor?”, le consultó el conductor en tono de broma. “Me encantan los mayores, a partir de 42 en adelante”, respondió la influencer.

Shirley Arica habla de su encuentro con Carlos Alcántara y admite que hubo “química”

Durante la conversación en televisión, Shirley Arica recordó la entrevista que realizó al popular ‘Cachín’, con quien compartió una cena mientras conversaban sobre distintos aspectos de su carrera y vida personal. Según contó, la experiencia fue agradable y el actor se mostró muy caballeroso durante el encuentro.

“Te sorprendiste con lo caballeroso de Carlos Alcántara en tu entrevista”, comentó Ernesto Pimentel. Ante ello, la influencer explicó que la interacción fue muy natural y que ambos se sintieron cómodos conversando frente a cámaras. “Sí, caballero, muy divertido. La verdad que hemos tenido muchísima química en la entrevista. Lo he sentido muy cómodo”, afirmó.

Además, la influencer dejó entrever que actualmente se encuentra abierta a nuevas experiencias en su vida personal. “No sé lo que me depare el destino. La verdad, estoy disponible, soltera”, expresó la influencer, dejando entrever que atraviesa una etapa de soltería.

Carlos Alcántara sorprendió al elogiar a Shirley Arica durante entrevista

Por su parte, el recordado actor que interpretó al popular Machín en la serie Pataclaún también tuvo palabras de elogio hacia Shirley Arica durante la entrevista. El artista de 61 años destacó tanto su personalidad como su fortaleza para enfrentar momentos complicados de su vida pública.

Durante la conversación, el actor confesó que la entrevista también fue una oportunidad para conocerla mejor. “Te voy a piropear (...) esto fue un pretexto para conocerte. Siempre te he visto desde que eras muy chibola”, comentó el actor en tono distendido.

Asimismo, el artista resaltó la actitud de la influencer frente a las críticas y dificultades que ha atravesado a lo largo de su carrera mediática. “Siempre me pareciste una chica con mucho temperamento para enfrentar tanta cosa. Tú te has mechado rico, has apechugado un montón”, señaló.