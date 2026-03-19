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Política

Elecciones 2026: ONPE revela que solo el 6% de miembros de mesa se ha capacitado para los comicios

La ONPE ha entregado credenciales a solo el 29% de los sorteados y recuerda que los que cumplen su deber recibirán un incentivo de S/165.00 y un día de descanso remunerado.

Los miembros de mesa son elegidos mediante sorteo para participar en las Elecciones 2026.
Los miembros de mesa son elegidos mediante sorteo para participar en las Elecciones 2026. | Foto: composición LR/ ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que solo el 6% de los más de 834.000 miembros de mesa sorteados (entre titulares y suplentes) han realizado sus capacitaciones, ya sea de forma virtual o presencial.

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De acuerdo con Pablo Hartill, vocero de la ONPE, el informe, que corresponde al corte del 17 de marzo, arroja cifras preocupantes sobre la capacitación de los miembros de mesa con miras a la jornada electoral del 12 de abril.

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Ante la complejidad de este proceso electoral, que por primera vez incluirá cinco elecciones en una sola cédula debido a las recientes reformas legislativas, la entidad también ha solicitado a los ciudadanos que cumplan con su deber cívico.

“Invitamos a todos los miembros de mesa a que se capaciten; pueden hacerlo de manera virtual a través de capacitate.onpe.gob.pe o asistir a las capacitaciones presenciales porque creo que es de suma importancia que todos los miembros de mesa estén capacitados”, señaló Hartill.

Asimismo, reveló que para revertir esta situación, la ONPE ha programado dos Jornadas Nacionales de Capacitación Presencial para el domingo 29 de marzo y 5 de abril. Además, mencionó que el periodo de capacitaciones se extenderá hasta el 11 de abril y podrán llevarse a cabo de forma virtual a través de la plataforma ONPE Educa.

Cabe recordar que los ciudadanos que cumplan con su labor el día de las elecciones recibirán un incentivo económico de S/ 165.00 y si participaron en las capacitaciones previas tendrán un día de descanso remunerado. Por el contrario, aquellos que no asistan a la instalación de la mesa deberán pagar una multa de S/ 275.00, la cual se suma a la multa por no votar en caso de ausencia total.

ONPE entregó credenciales de miembro de mesa solo al 29%

Con miras a los Comicios Generales, la ONPE sorteó a 834 mil miembros de mesa (titulares y suplentes). A la fecha, la institución reporta un avance del 29% en la entrega de credenciales, lo que corresponde a más de 240 mil ciudadanos habilitados con este documento obligatorio para el día de la votación.

La ONPE ha puesto a disposición de la ciudadanía el portal oficial de Consulta Electoral. Verifica si fuiste elegido miembro de mesa y conoce tu local de votación aquí: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

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