Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Mundo

Estados Unidos realiza maniobras con aviones militares en Puerto Rico durante tensión con el régimen de Maduro

Intensa actividad militar de EE. UU. en la antigua estación naval Roosevelt Roads, en Ceiba, marca el regreso de operaciones significativas en la región tras años de inactividad.

Las imágenes captadas muestran aeronaves alineadas en la plataforma. Foto: AFP.
Una intensa actividad militar estadounidense se registró en la antigua estación naval de Roosevelt Roads, en Ceiba, donde el despliegue de aeronaves y tropas devolvió el ruido de los motores a una instalación que llevaba años sin operaciones de esta magnitud. En la pista se observaron cazas F-35 y F-18, aviones de transporte C-130 Hércules y helicópteros Black Hawk y Huey, en una jornada marcada por ejercicios aéreos y terrestres en pleno Caribe.

Las imágenes captadas muestran aeronaves alineadas en la plataforma, personal militar movilizándose entre los jets y vehículos de apoyo circulando por el asfalto. Durante la jornada, varios F-18 rodaron por la pista hasta despegar, mientras helicópteros realizaron maniobras de aproximación, despegue y descenso de tropas mediante rapel. En el aire, un Black Hawk voló a baja altura sobre la base y un helicóptero de ataque AH-1 Cobra completó un aterrizaje tras un vuelo rasante.

La secuencia incluyó además camiones militares transportando maquinaria, helicópteros siendo remolcados y aviones preparados para operaciones sucesivas, en una dinámica sostenida de entrenamiento.

En medio de operativo en el Caribe

Estados Unidos mantiene desde agosto un amplio operativo antidrogas en el Caribe y el Pacífico oriental, que se ha traducido en la destrucción de unas 30 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y en la muerte de más de un centenar de sus tripulantes, según autoridades estadounidenses. A esta ofensiva se suman acciones dirigidas contra el comercio petrolero, en un contexto de creciente presión militar y económica sobre la región.

En paralelo a las operaciones antidrogas, Washington avanzó en la incautación de buques petroleros sancionados frente a las costas de Venezuela y anunció un bloqueo a los envíos de crudo transportados por embarcaciones incluidas en listas de sanciones. El 10 de diciembre, Estados Unidos confiscó el petrolero Skipper junto con su cargamento, una medida que marcó un nuevo punto de tensión en el conflicto energético y diplomático.

Días después, se informó sobre la incautación de otro buque y la persecución de una segunda embarcación, aunque sin detalles oficiales sobre el desenlace de ese operativo. Desde Caracas, el Gobierno denunció estas acciones como un “robo y secuestro” de buques privados y advirtió sobre una escalada de la presión estadounidense, tanto en el plano militar como en el económico.

