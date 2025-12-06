HOYSuscripcion LR Focus

Muere Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

¡Luto en la salsa! El creador de la orquesta de El Gran Combo de Puerto Rico partió a los 99 años y deja un gran legado en la historia musical del Caribe.

Fundador de El Gran Combo de Puerto Rico falleció a los 99 años. Foto: composición LR/difusión
Fundador de El Gran Combo de Puerto Rico falleció a los 99 años. Foto: composición LR/difusión

El mundo de la salsa está de luto. Rafael Ithier, legendario músico boricua y fundador de la icónica orquesta El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este sábado a los 99 años. La noticia fue confirmada por el abogado de la familia, Víctor Rivera.

Con más 60 años de trayectoria, el músico se consolidó como una figura decisiva en la creación del sonido clásico de la salsa, el cual llevó a El Gran Combo a convertirse en una de las agrupaciones más influyentes del género a nivel mundial.

lr.pe

Muere fundador de El Gran Combo de Puerto Rico

Rafael Ithier fue pieza clave en la historia musical del Caribe. Como arreglista, compositor y director, impulsó el éxito de algunos de los temas más emblemáticos de El Gran Combo de Puerto Rico, entre ellos 'A Mi Manera', 'Achilipú', 'Un verano en Nueva York', entros exitos.

Diversos colegas y seguidores han resaltado el legado que el músico deja en la música. El salsero Víctor Manuelle fue uno de los primeros en pronunciarse, dedicándole un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook. “Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género ‘Don Rafael Ithier’, no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de salsa más importante del mundo, El Gran Combo de Puerto Rico”, escribió el artista.

La Sonora Ponceña, histórica orquesta liderada por Papo Lucca, también lamentó profundamente la partida del maestro Ithier. "Hoy el cielo recibe a un gigante de la música, y en la tierra queda un legado eterno (...) Su vida fue sinónimo de disciplina, visión, respeto y amor por la música", se lee en la publicación.

¿Quién fue Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico?

Nació el 29 de agosto de 1926 en Puerta de Tierra, San Juan, Rafael Ithier inició su camino musical a temprana edad. En 1941 ingresó al Conjunto Hawaiano del músico Fermín Machuca, donde aprendió a tocar el tres y el contrabajo, habilidades que lo acompañarían toda su vida artística.

En 1952 se enlistó en el Ejército de Estados Unidos y sirvió en la guerra de Corea. Allí formó la banda The Borinqueneers Mambo Kings, proyecto que retomó posteriormente en Nueva York tras concluir su servicio militar.

Su huella más importante llegó en 1962, cuando participó en la fundación de El Gran Combo de Puerto Rico junto a Rogelio Kito Vélez, Héctor Santos, Martín Quiñones y Miguel Ángel Cruz. Con el tiempo, el músico asumió el liderazgo y dirección del grupo, guiándolo hacia la internacionalización y consolidándolo como una de las orquestas más influyentes en la historia de la salsa.

