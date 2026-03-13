Álex Valera y Adolfo Muñoz se perfilan como titulares para este partido. Foto: composición de LR/Universitario/UTC

Álex Valera y Adolfo Muñoz se perfilan como titulares para este partido. Foto: composición de LR/Universitario/UTC

A un día de jugar contra UTC, las malas noticias llegaron a Ate por partida doble. La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 sancionó a Jairo Concha y Javier Rabanal con dos y cuatro fechas, respectivamente, por los incidentes ocurridos con hinchas de Sporting Cristal hace un par de semanas. Ambas bajas llegan en un momento complicado para Universitario luego de la derrota sufrida en la fecha previa.

Sin el volante, al DT le tocará meter mano en su once de forma obligada. El que se perfila como reemplazante de ‘Jairoco’ es el brasileño Miguel Silveira, quien podría tener su primera titularidad con menos de 30 minutos acumulados en el año. La otra opción es Horacio Calcaterra, aunque dependerá mucho de su estado físico.

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Posible alineación de Universitario

Salvo por el caso de Concha, la ‘U’ mantendría el resto del equipo que inició las acciones en la derrota ante Los Chankas de visita en Andahuaylas.

Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Miguel Silveira, José Carabalí; Álex Valera, Lisandro Alzugaray.

El equipo crema ha ganado sus 3 partidos previos de local en esta Liga 1 2026. Foto: Universitario

Posible alineación de UTC

En el cuadro cajamarquino, el DT Carlos Bustos haría un par de variantes, como el ingreso de De Jesús en ataque por Abdiel Arroyo o el regreso de Arce tras cumplir su fecha de sanción.

Ángelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce; David Camacho, Marcos Lliuya, Adolfo Muñoz; Marlon de Jesús.

¿Cómo llegan Universitario y UTC?

Con tres victorias, dos empates y una derrota, el cuadro de Ate se ubica en el cuarto puesto de la tabla con 11 puntos. Por lesión, no podrá contar con los futbolistas Héctor Fértoli, Edison Flores, Sekou Gassama y Yuriel Celi.

En tanto, el equipo norteño acumula cuatro triunfos, un empate y una derrota, resultados que lo tienen en el tercer lugar con 13 unidades. Para su visita al Estadio Monumental este sábado 14 de marzo, no tiene bajas confirmadas.