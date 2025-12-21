HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

ELN anuncia cese al fuego por Navidad y fin de año en Colombia, pero amenaza con seguir ataques en 2026

El comunicado del Ejército de Liberación Nacional también inculpa a Estados Unidos por el despliegue militar en el mar del Caribe, lo que aviva las tensiones con Venezuela.

El Ejército de Liberación Nacional anunció un cese Unilateral al fuego por Navidad y fin de año en Colombia.
El Ejército de Liberación Nacional anunció un cese Unilateral al fuego por Navidad y fin de año en Colombia.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó un comunicado para anunciar un cese al fuego durante las festividades de fin de año. Así, el grupo armado dejará las armas por once días, luego de una ola de violencia que dejó un saldo de al menos 60 ataques en diversas zonas de Colombia.

"El cese al fuego iniciará a las 00:00 horas del 24 de diciembre del presente año y finalizará a las 00:00 horas del 3 de enero de 2026", indicó. De esta manera, la organización guerrillera reafirmó que su decisión se presenta como “un regalo de Navidad”. El aviso se produce a pesar de los ataques perpetrados entre el 14 y el 17 de diciembre, en el marco del paro armado que se llevó a cabo en diversas regiones metropolitanas, que incluyen Bogotá y el área metropolitana de Medellín.

ELN bajará las armas por Navidad y Año Nuevo

"El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz, declarando un cese unilateral al fuego para esta temporada de festividades navideñas y de fin de año", señaló el comunicado. Cabe mencionar que esta decisión no es nueva, porque en 2024 anunciaron la misma medida.

Además, el ELN responsabilizó a Estados Unidos por el despliegue de sus tropas en el Caribe y aseguró que esta acción busca amenazar, agredir y saquear a las comunidades y naciones del continente. Dicho esto, el grupo insurgente consideró culpable al gobierno de Donald Trump de una presunta escalada militar en la región.

ELN se pronuncia tras ataques en diciembre

El Ejército de Liberación Nacional justificó su comportamiento durante el paro armado, que inició el domingo 14 de diciembre y duró 72 horas. Argumentó que no hubo agresiones hacia la población civil y deslindó un ataque, el cual, según ellos, formó parte de una supuesta estrategia militar destinada a desacreditar su imagen. Sin embargo, el informe oficial reveló que un civil perdió la vida durante los incidentes.

De todos modos, ELN argumentó que el paro armado se justifica en el contexto actual de violencia, que resultó en cerca de un centenar de actos de intimidación. En particular, el ataque más letal ocurrió el jueves pasado en Aguachica, en el departamento del Cesar, donde siete soldados perdieron la vida y 31 resultaron heridos tras un asalto a su campamento, que fue bombardeado con explosivos lanzados desde drones.

Medios colombianos destacaron que las negociaciones de paz con el grupo guerrillero permanecen interrumpidas desde el aumento de la violencia en la región del Catatumbo, que se registró hace casi un año.

