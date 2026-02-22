Sorteo de La Tinka HOY domingo 22 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario
La Tinka sortea este 22 de febrero un pozo acumulado de más de S/6 millones. Los jugadores pueden participar para ganar el premio mayor y otros premios menores.
El domingo 22 de febrero, Intralot realizó el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado superior a los S/6 millones. Los jugadores tuvieron la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.
Además, el sorteo ofreció las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.
