La Cámara de Diputados de Brasil aprobó esta madrugada un proyecto de ley que modifica de manera sustancial los tiempos de reclusión para varios delitos, entre ellos el de golpe de Estado, lo que impactaría directamente en la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

La iniciativa fue incluida de forma sorpresiva en la agenda y se votó en medio de una sesión caótica y con intentos de boicot por parte de algunos legisladores, según reportes de prensa brasileña.

Si la propuesta también obtiene luz verde en el Senado, Bolsonaro podría ver reducida su condena a cerca de “dos años y cuatro meses”, según declaró el parlamentario Paulinho da Força. No obstante, el cálculo definitivo quedaría en manos del Poder Judicial. Además, la aplicación de la norma otorgaría libertad condicional a más de un centenar de simpatizantes bolsonaristas encarcelados por el asalto del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

Aprobación se dio con 291 votos a favor

La aprobación del proyecto, que obtuvo 291 votos a favor y 148 en contra, fue celebrada por la oposición de derecha, que posee mayoría en la Cámara de Diputados. “No es la amnistía que gustaríamos, pero es el paso que podemos dar”, afirmó el diputado opositor Sóstenes Cavalcante, quien además aseguró que Jair Bolsonaro dio su “ok” a la iniciativa para reducir penas.

Desde el oficialismo, el Partido de los Trabajadores calificó la propuesta como “inaceptable” y advirtió que favorece directamente al expresidente condenado por golpismo. El líder del bloque gubernamental, Lindbergh Farias, denunció que “lo que está sucediendo hoy es una vergüenza, un atentado contra la democracia y un esfuerzo más de inmunidad”.

El proyecto había permanecido en pausa durante meses en el Congreso, pero recuperó impulso tras el anuncio de la precandidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario, quien buscaría competir en las elecciones de 2026.

Una sesión caótica

La sesión estuvo marcada por episodios de tensión que interrumpieron temporalmente el debate. El legislador izquierdista Glauber Braga fue retirado por la fuerza por policías legislativos luego de denunciar una “ofensiva golpista” a favor de Bolsonaro y ocupar la silla del presidente de la mesa directiva para intentar boicotear la votación.

En medio de la confusión, la transmisión oficial fue interrumpida y los periodistas que se encontraban dentro del plenario fueron obligados a abandonar el recinto.

Además de los forcejeos y empujones registrados en la sala, la situación provocó un pronunciamiento de la Federación de Periodistas de Brasil, que “repudió vehementemente” el episodio y denunció actos de violencia contra algunos profesionales de la prensa. El organismo exigió garantías para el ejercicio periodístico dentro del Congreso.