Réplica de la Estatua de la Libertad colapsa en el sur de Brasil tras ráfagas extremas de fuerte viento

La estructura de 24 metros en Guaíba perdió su parte superior durante un temporal, no hubo heridos y la zona fue aislada.

La réplica de la Estatua de la Libertad colapsó tras fuertes ráfagas en Guaíba. Foto: X
La réplica de la Estatua de la Libertad colapsó tras fuertes ráfagas en Guaíba. Foto: X

La réplica de la Estatua de la Libertad ubicada frente a una megatienda Havan en Guaíba, en Rio Grande do Sul, sufrió el colapso de su parte superior este lunes 15 tras un fenómeno meteorológico severo. La estructura perdió la cabeza y el cuerpo quedó apoyado sobre el pedestal, con fragmentos dispersos en el estacionamiento, sin registro de personas lesionadas.

Roselaine Melo, una residente de la zona donde ocurrió el incidente, relató que se acercó al lugar tras recibir un video del hecho. “La vi completamente en el suelo. Incluso se inclinó, se cayó y se hizo añicos”, afirmó sobre el estado de la escultura luego del desplome.

lr.pe

¿Qué intensidad alcanzaron las ráfagas de viento en ciudades de Rio Grande do Sul durante la tormenta?

La Defensa Civil de Rio Grande do Sul informó que el temporal afectó a por lo menos 28 municipios del estado. En Canoas, los registros marcaron ráfagas de 96,3 km/h durante el episodio climático.

En Passo Fundo, los valores llegaron a 99,9 km/h, mientras que en Porto Alegre se midieron vientos de 83,3 km/h. Al momento del incidente, se encontraba vigente una alerta roja por condiciones meteorológicas adversas, con velocidades superiores a los 90 km/h.

lr.pe

¿Qué medidas de seguridad adoptó Havan tras el derrumbe de la réplica en Guaíba?

Havan comunicó que el área fue aislada de inmediato y que no se registraron daños a terceros. La empresa indicó que la estructura colapsada correspondía solo a la estatua de 24 metros, mientras que el pedestal permaneció sin afectaciones.

La compañía señaló que todas sus réplicas cuentan con Anotación de Responsabilidad Técnica (ART) y que la instalación de Guaíba se mantenía en el lugar desde 2020. También informó que un equipo técnico iniciará el desmontaje y que se realizará una inspección para determinar las causas del incidente.

