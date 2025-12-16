Explosiones en el sur de Cali durante paro armado del ELN dejan dos policías muertos

Dos explosiones en Cali, Colombia, la madrugada del martes resultaron en la muerte de dos policías durante un paro armado del ELN. | AFP

Dos explosiones registradas la madrugada del martes sacudieron el suroeste de Cali, Colombia, y provocaron la muerte de dos integrantes de la Policía Nacional, en medio del paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los ataques ocurrieron en el barrio Mariano Ramos y habrían estado dirigidos contra un Centro de Atención Inmediata (CAI) y una patrulla policial.

Las víctimas fueron los subintendentes Jorge Leandro Gómez Ochoa, de 36 años, y Rober Stiven Melo Londoño, de 32 años. Ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Valle de Lili, donde fallecieron minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Ataque contra un centro policial

Las detonaciones ocurrieron entre las 3:50 y las 4:10 de la madrugada en la intersección de la carrera 50 con la avenida Simón Bolívar, a pocos metros del coliseo María Isabel Urrutia. Según testimonios recogidos por medios locales, primero estalló un artefacto cerca del CAI y, minutos más tarde, otro fue detonado al paso de una patrulla policial.

Tras los hechos, la Policía Nacional acordonó completamente el sector y desplegó un amplio dispositivo de seguridad para evacuar a los heridos y evitar nuevos ataques. Unidades especializadas en explosivos y criminalística iniciaron la inspección judicial con el objetivo de establecer el tipo de artefacto utilizado y la modalidad del atentado.

Escalada de violencia durante el paro armado

El doble ataque en Cali se enmarca en el paro armado de 72 horas anunciado por el ELN, que ya ha dejado más de medio centenar de acciones violentas, intimidaciones y bloqueos en al menos 13 departamentos del país. Entre los hechos reportados figuran atentados con explosivos, quema de vehículos, amenazas a la población civil y afectaciones a la movilidad en corredores estratégicos.

Las autoridades avanzan en las investigaciones mediante la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios de la comunidad para identificar a los responsables. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa reforzó la presencia de la fuerza pública en Cali y otras regiones afectadas, y reiteró el llamado a la ciudadanía para que suministre información a través de los canales habilitados, con absoluta reserva.

Alcaldía de Cali ofrece recompensa

Desde el barrio Mariano Ramos, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció sobre el atentado que cobró la vida de dos subintendentes. Además, señaló al ELN como el principal sospechoso del ataque y expresó críticas hacia la ausencia de respaldo del Gobierno de Gustavo Petro en temas de seguridad.

En ese sentido, la alcaldía ofreció $200 millones de pesos por cualquier información que lleve a la captura de los autores materiales e intelectuales de las explosiones que causaron la muerte de los agentes policiales.