HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia
María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia     María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia     María Corina Machado llegó a Oslo y daría conferencia     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Mundo

Hija de María Corina Machado recibe premio del Nobel de la Paz en representación de la líder opositora venezolana

Sosa dedicó el premio al pueblo venezolano, destacando la lucha por la democracia y los derechos humanos de su madre. Machado está en camino a Oslo y participará en próximas ceremonias.

Nobel de la Paz es entregado a hija de María Corina Machado. Foto: AFP.
Nobel de la Paz es entregado a hija de María Corina Machado. Foto: AFP.

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, no pudo estar presente en la ceremonia de entrega en Oslo debido a limitaciones logísticas y razones vinculadas a su seguridad personal, informaron las autoridades del Norwegian Nobel Institute. En su lugar, su hija Ana Corina Sosa Machado viajó a la capital noruega y recibió oficialmente el galardón en nombre de su madre. Sin embargo, tras horas de incertidumbre, la líder opositora logró llegar, según el presidente del Comité Nobel.

Durante la ceremonia, Sosa leyó el discurso de aceptación y dedicó el premio al pueblo venezolano, enfatizando que la lucha por la democracia y los derechos humanos emprendida por su madre representa a toda Venezuela. Además, confirmó que Machado está en camino a Oslo y será parte de las demás citas ceremoniales de la premiación.

TE RECOMENDAMOS

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

PUEDES VER: Instituto Nobel anula conferencia de prensa de María Corina Machado a un día de su premiación: "Esperamos que asista"

lr.pe

María Corina dedica premiación a venezolanos

En el mensaje leído, Machado evocó la historia de Venezuela: “la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”, recordando que la democracia no debe darse por sentada. Citó como generaciones anteriores asumieron la libertad como algo permanente, olvidando que los derechos deben defenderse continuamente. Denunció el deterioro democrático en su país: dijo que muchos no reconocieron a tiempo lo frágiles que se habían vuelto las instituciones, lo que permitió que un líder con pasado militar destruyera la democracia.

Además, condenó lo que definió como “terrorismo de Estado”: mencionó secuestros, torturas, persecución de opositores y crímenes de lesa humanidad documentados por entidades internacionales. Su discurso recordó que el Premio Nobel no es solo un reconocimiento personal, sino un símbolo de solidaridad con “cada víctima, cada perseguido, cada defensor de derechos humanos” en Venezuela.

Por último, Machado — a través de su hija — dedicó el galardón al pueblo venezolano, a los que han resistido la represión, y a todos los que continúan luchando por la libertad y la democracia. Subrayó que la democracia es la base de la paz, y que la lucha por la libertad debe mantenerse viva para que Venezuela pueda volver a respirar.

Líder opositora llegará a Oslo

Antes de la entrega del premio, en una conversación telefónica con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, la exdiputada agradeció el reconocimiento “en nombre del pueblo venezolano” y adelantó que en persona contará los riesgos que se tomaron para que "pudiera llegar a Oslo”. Horas antes, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, había indicado a la televisión pública que la dirigente se encuentra “a salvo”.

El portavoz del organismo, Erik Aasheim, señaló a la agencia AFP que todavía “no sabemos cuándo” llegará la líder venezolana a la ciudad. Pese a la incertidumbre, el Instituto enfatizó que espera recibirla en los próximos días y valoró la presencia de familiares, simpatizantes y miembros de la diáspora venezolana que ya se encuentran en Oslo.

El diario estadounidense The Wall Street Journal informó que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, abandonó el país el martes en un bote rumbo a la isla caribeña de Curaçao, según revelaron funcionarios estadounidenses.

Notas relacionadas
María Corina Machado llegó a Oslo y haría su primera aparición pública fuera de Venezuela en años

María Corina Machado llegó a Oslo y haría su primera aparición pública fuera de Venezuela en años

LEER MÁS
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, conmueve en el Nobel de la Paz: "Mi madre nunca rompe una promesa"

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, conmueve en el Nobel de la Paz: "Mi madre nunca rompe una promesa"

LEER MÁS
Presidente del Comité Noruego del Nobel instó a Maduro a "renunciar" y aceptar el resultado de las elecciones en Venezuela

Presidente del Comité Noruego del Nobel instó a Maduro a "renunciar" y aceptar el resultado de las elecciones en Venezuela

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Corina Machado hace su primera aparición pública fuera de Venezuela tras horas de incertidumbre por su llegada a Oslo

María Corina Machado hace su primera aparición pública fuera de Venezuela tras horas de incertidumbre por su llegada a Oslo

LEER MÁS
María Corina Machado llegó a Oslo y haría su primera aparición pública fuera de Venezuela en años

María Corina Machado llegó a Oslo y haría su primera aparición pública fuera de Venezuela en años

LEER MÁS
Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

LEER MÁS
Arrestan a Luis Arce Catacora, expresidente de Bolivia, por casos de corrupción en La Paz

Arrestan a Luis Arce Catacora, expresidente de Bolivia, por casos de corrupción en La Paz

LEER MÁS
El país de América Latina con la economía que más crece en 2025, según la OCDE: no es Brasil ni México

El país de América Latina con la economía que más crece en 2025, según la OCDE: no es Brasil ni México

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Mundo

Terremoto de magnitud 7,6 se registra en la costa de Japón, según USGS: horas después se levantó la alerta de tsunami

China advierte que no aceptará "interferencia externa" en Taiwán ante nueva estrategia de Trump: "La línea roja que no se debe cruzar"

El escudo protector de Chernóbil ya no puede bloquear la radiación tras un ataque con drones en Ucrania, alerta la ONU

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025