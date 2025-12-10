María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, no pudo estar presente en la ceremonia de entrega en Oslo debido a limitaciones logísticas y razones vinculadas a su seguridad personal, informaron las autoridades del Norwegian Nobel Institute. En su lugar, su hija Ana Corina Sosa Machado viajó a la capital noruega y recibió oficialmente el galardón en nombre de su madre. Sin embargo, tras horas de incertidumbre, la líder opositora logró llegar, según el presidente del Comité Nobel.

Durante la ceremonia, Sosa leyó el discurso de aceptación y dedicó el premio al pueblo venezolano, enfatizando que la lucha por la democracia y los derechos humanos emprendida por su madre representa a toda Venezuela. Además, confirmó que Machado está en camino a Oslo y será parte de las demás citas ceremoniales de la premiación.

TE RECOMENDAMOS RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

María Corina dedica premiación a venezolanos

En el mensaje leído, Machado evocó la historia de Venezuela: “la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”, recordando que la democracia no debe darse por sentada. Citó como generaciones anteriores asumieron la libertad como algo permanente, olvidando que los derechos deben defenderse continuamente. Denunció el deterioro democrático en su país: dijo que muchos no reconocieron a tiempo lo frágiles que se habían vuelto las instituciones, lo que permitió que un líder con pasado militar destruyera la democracia.

Además, condenó lo que definió como “terrorismo de Estado”: mencionó secuestros, torturas, persecución de opositores y crímenes de lesa humanidad documentados por entidades internacionales. Su discurso recordó que el Premio Nobel no es solo un reconocimiento personal, sino un símbolo de solidaridad con “cada víctima, cada perseguido, cada defensor de derechos humanos” en Venezuela.

Por último, Machado — a través de su hija — dedicó el galardón al pueblo venezolano, a los que han resistido la represión, y a todos los que continúan luchando por la libertad y la democracia. Subrayó que la democracia es la base de la paz, y que la lucha por la libertad debe mantenerse viva para que Venezuela pueda volver a respirar.

Líder opositora llegará a Oslo

Antes de la entrega del premio, en una conversación telefónica con el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, la exdiputada agradeció el reconocimiento “en nombre del pueblo venezolano” y adelantó que en persona contará los riesgos que se tomaron para que "pudiera llegar a Oslo”. Horas antes, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, había indicado a la televisión pública que la dirigente se encuentra “a salvo”.

El portavoz del organismo, Erik Aasheim, señaló a la agencia AFP que todavía “no sabemos cuándo” llegará la líder venezolana a la ciudad. Pese a la incertidumbre, el Instituto enfatizó que espera recibirla en los próximos días y valoró la presencia de familiares, simpatizantes y miembros de la diáspora venezolana que ya se encuentran en Oslo.

El diario estadounidense The Wall Street Journal informó que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, abandonó el país el martes en un bote rumbo a la isla caribeña de Curaçao, según revelaron funcionarios estadounidenses.