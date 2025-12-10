HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS
Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     
EN VIVO

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Mundo

Presidente del Comité Noruego del Nobel instó a Maduro a "renunciar" y aceptar el resultado de las elecciones en Venezuela

El presidente del Comité Noruego del Nobel destacó la necesidad de una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela, reconociendo la lucha de María Corina Machado y la oposición.

Jørgen Watne Frydnes envió un mensaje directo al dictador venezolano, Nicolás Maduro. Foto: AFP.
Jørgen Watne Frydnes envió un mensaje directo al dictador venezolano, Nicolás Maduro. Foto: AFP.

Durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes envió un mensaje directo al dictador venezolano, Nicolás Maduro, frente a la ausencia de la galardonada María Corina Machado. El titular del Comité Noruego del Nobel sostuvo que Maduro “debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, frase que generó un aplauso inmediato del público presente en la Municipalidad de Oslo.

El pronunciamiento se produjo mientras continúan las críticas internacionales a la situación política venezolana tras las elecciones de 2024. Frydnes agregó que el mandatario “debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia”, al señalar que esa es “la voluntad del pueblo venezolano”.

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Además, afirmó que María Corina Machado y la oposición “han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”, en una referencia al impulso que mantiene la dirigencia opositora pese a las restricciones y persecuciones.

PUEDES VER: María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

lr.pe

Cuba, Rusia, China e Irán hacen “más brutal” al régimen de Maduro

El presidente del Comité Noruego del Nobel también advirtió que una “red de regímenes autoritarios y grupos aliados”, entre los que mencionó a Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, estaría proporcionando al régimen de Maduro recursos para afianzar su sistema de control. En su discurso en el Ayuntamiento de Oslo, afirmó que “los regímenes autoritarios aprenden unos de otros”. Frydnes sostuvo que estos países "proporcionan armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica”.

La intervención del presidente del Comité incluyó además una dura condena a la situación interna del país sudamericano, al que calificó como un Estado “brutal y autoritario” inmerso en una crisis humanitaria y económica de larga data.

Según Frydnes, el organismo ha documentado una extensa lista de violaciones de derechos humanos, entre ellas torturas sistemáticas y la detención de “más de 200 menores tras las elecciones de 2024”, hechos que, subrayó, evidencian la gravedad del deterioro institucional y el impacto directo sobre la población venezolana.

Régimen de Maduro contra el Instituto Nobel por galardonar a María Corina Machado

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, cuestionó al Instituto Nobel de Noruega por otorgarle el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, al sostener que se está reconociendo a una figura “que pide acciones militares en contra de Venezuela y que celebra el asesinato de seres humanos en el Caribe”.

En su intervención, el dirigente del PSUV buscó restarle legitimidad al galardón recibido por la opositora y remató sus críticas con la frase “pobre paz, pobre Nobel”, en un intento por desacreditar tanto el contenido político como la dimensión moral del premio.

Rodríguez también arremetió contra lo que calificó como “hipocresía de los organismos por la paz”, recordando que el mismo Instituto distinguió en su momento a Winston Churchill con el Nobel de Literatura y a Henry Kissinger con el Nobel de la Paz. Al citar estos antecedentes, el parlamentario buscó cuestionar los criterios del comité y vincular la decisión actual.

Notas relacionadas
Instituto Nobel anula conferencia de prensa de María Corina Machado a un día de su premiación: "Esperamos que asista"

Instituto Nobel anula conferencia de prensa de María Corina Machado a un día de su premiación: "Esperamos que asista"

LEER MÁS
Milei, Noboa y otros presidentes de la región viajarán a Oslo para el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Milei, Noboa y otros presidentes de la región viajarán a Oslo para el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

LEER MÁS
Machado confirma su presencia en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, pese a permanecer en clandestinidad

Machado confirma su presencia en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz, pese a permanecer en clandestinidad

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

LEER MÁS
Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

LEER MÁS
El país de América Latina con la economía que más crece en 2025, según la OCDE: no es Brasil ni México

El país de América Latina con la economía que más crece en 2025, según la OCDE: no es Brasil ni México

LEER MÁS
Estas son las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

Estas son las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

LEER MÁS
"Es otro muerto de Maduro": militante de Vente Venezuela arremete contra el régimen tras admitir el fallecimiento de Alfredo Díaz

"Es otro muerto de Maduro": militante de Vente Venezuela arremete contra el régimen tras admitir el fallecimiento de Alfredo Díaz

LEER MÁS
¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Mundo

Terremoto de magnitud 7,6 se registra en la costa de Japón, según USGS: horas después se levantó la alerta de tsunami

China advierte que no aceptará "interferencia externa" en Taiwán ante nueva estrategia de Trump: "La línea roja que no se debe cruzar"

El escudo protector de Chernóbil ya no puede bloquear la radiación tras un ataque con drones en Ucrania, alerta la ONU

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025