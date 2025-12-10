Durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes envió un mensaje directo al dictador venezolano, Nicolás Maduro, frente a la ausencia de la galardonada María Corina Machado. El titular del Comité Noruego del Nobel sostuvo que Maduro “debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, frase que generó un aplauso inmediato del público presente en la Municipalidad de Oslo.

El pronunciamiento se produjo mientras continúan las críticas internacionales a la situación política venezolana tras las elecciones de 2024. Frydnes agregó que el mandatario “debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia”, al señalar que esa es “la voluntad del pueblo venezolano”.

Además, afirmó que María Corina Machado y la oposición “han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”, en una referencia al impulso que mantiene la dirigencia opositora pese a las restricciones y persecuciones.

Cuba, Rusia, China e Irán hacen “más brutal” al régimen de Maduro

El presidente del Comité Noruego del Nobel también advirtió que una “red de regímenes autoritarios y grupos aliados”, entre los que mencionó a Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, estaría proporcionando al régimen de Maduro recursos para afianzar su sistema de control. En su discurso en el Ayuntamiento de Oslo, afirmó que “los regímenes autoritarios aprenden unos de otros”. Frydnes sostuvo que estos países "proporcionan armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica”.

La intervención del presidente del Comité incluyó además una dura condena a la situación interna del país sudamericano, al que calificó como un Estado “brutal y autoritario” inmerso en una crisis humanitaria y económica de larga data.

Según Frydnes, el organismo ha documentado una extensa lista de violaciones de derechos humanos, entre ellas torturas sistemáticas y la detención de “más de 200 menores tras las elecciones de 2024”, hechos que, subrayó, evidencian la gravedad del deterioro institucional y el impacto directo sobre la población venezolana.

Régimen de Maduro contra el Instituto Nobel por galardonar a María Corina Machado

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, cuestionó al Instituto Nobel de Noruega por otorgarle el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, al sostener que se está reconociendo a una figura “que pide acciones militares en contra de Venezuela y que celebra el asesinato de seres humanos en el Caribe”.

En su intervención, el dirigente del PSUV buscó restarle legitimidad al galardón recibido por la opositora y remató sus críticas con la frase “pobre paz, pobre Nobel”, en un intento por desacreditar tanto el contenido político como la dimensión moral del premio.

Rodríguez también arremetió contra lo que calificó como “hipocresía de los organismos por la paz”, recordando que el mismo Instituto distinguió en su momento a Winston Churchill con el Nobel de Literatura y a Henry Kissinger con el Nobel de la Paz. Al citar estos antecedentes, el parlamentario buscó cuestionar los criterios del comité y vincular la decisión actual.