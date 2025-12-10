HOYSuscripcion LR Focus

Arquidiócesis de Nueva York negociaría acuerdo con 1.300 víctimas de abuso sexual cometidos por sacerdotes

Tras las denuncias presentadas por centenares de personas que afirman haber sido abusadas por miembros de la catedral católica, la arquidiócesis de Nueva York comenzó a recaudar un fondo de US$300 millones que beneficiaría a las víctimas.

La arquidiócesis de Nueva York, el ente católico más importante de este estado de EE. UU., anunció el lunes que llevan a cabo una recaudación masiva de fondos, de al menos US$300 millones, como parte de los primeros pasos que lleva a cabo la institución religiosa para indemnizar a las 1.300 personas que denunciaron abuso sexual por parte de sacerdotes y miembros del personal laico de la catedral.

El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, dijo que, como parte de esta colecta, la entidad tuvo que tomar "decisiones financieras muy difíciles" y recurrir a la reducción de personal y al recorte de su presupuesto operativo.

Arquidiócesis de Nueva York planea negociar con víctimas de abuso

Una meta de US$300 millones es la pauta de la Arquidiócesis Católica Romana de Nueva York para dar paso a las negociaciones con las 1.300 personas, aproximadamente, que denunciaron abuso sexual dentro del recinto, proceso que fue pactado previamente con los representantes de las víctimas, además de elegir al juez en retiro Daniel Buckley como "mediador neutral", debido a su experiencia en procesos similares.

"Como hemos reconocido reiteradamente, el abuso sexual de menores hace mucho tiempo trajo vergüenza a nuestra Iglesia. Una vez más pido perdón por el fracaso de aquellos que traicionaron la confianza que les fue depositada al no garantizar la seguridad de nuestros jóvenes", expresó el cardenal Dolan por un comunicado.

Como parte de esta recolección millonaria, según confirmó The New York Times, los dirigentes optaron por despedir personal, reducir el 10% en su presupuesto operativo e incluso vender activos, como su sede en la Primera Avenida, en Manhattan, y otros inmuebles. Jeff Anderson, abogado que representa a 300 de las víctimas, afirmó que la archidiócesis dio "un paso en la dirección correcta", pero que aún queda mucho por hacer.

El anuncio de esta noticia se da luego de que un juez federal aprobara que la arquidiócesis de Nueva Orleans pague una indemnización de al menos US$130 millones a más de 500 de víctimas de abuso.

