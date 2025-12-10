HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS
Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     
EN VIVO

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Mundo

Avioneta se estrelló contra un auto en Estados Unidos durante aterrizaje de emergencia: solo se reportó heridos

Los equipos de emergencia acudieron al lugar del choque, mientras la Administración Federal de Aviación investiga el accidente en Florida. Se realizaron cierres parciales para facilitar las labores.

De acuerdo con reportes preliminares, el piloto había informado fallas en el motor minutos antes. Foto: X/@cse_aspirantss
De acuerdo con reportes preliminares, el piloto había informado fallas en el motor minutos antes. Foto: X/@cse_aspirantss

Una avioneta que intentaba un aterrizaje de emergencia terminó impactando contra un automóvil que circulaba por la autopista I-95, en el estado de Florida, Estados Unidos. El incidente, registrado la noche del lunes en la localidad de Cocoa, dejó con lesiones menores tanto al piloto como a su acompañante, además de la conductora del vehículo.

De acuerdo con reportes preliminares, el piloto había informado fallas en el motor minutos antes y trató de descender sobre la vía rápida, pero la presencia de numerosos autos dificultó la maniobra. Entre ellos se encontraba un Toyota Camry que no logró ser evitado.

TE RECOMENDAMOS

MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Tras el choque, equipos de emergencia acudieron de inmediato y evalúan las causas técnicas del desperfecto, mientras la Administración Federal de Aviación abrió una investigación para determinar responsabilidades.

PUEDES VER: María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

lr.pe

Solo se reportaron heridos en el accidente

La Patrulla de Carreteras de Florida informó que la mujer de 57 años que conducía el Toyota Camry fue trasladada al Hospital Viera con lesiones leves tras el impacto. En contraste, tanto el piloto como su acompañante, ambos de 27 años, no presentaron daño alguno y rechazaron ser evacuados, de acuerdo con la versión entregada a medios estadounidenses.

Las autoridades precisaron que el choque se produjo en uno de los tramos más concurridos de la ruta que conecta la zona de Orlando con Cabo Cañaveral, reconocida por el Centro Espacial Kennedy.

A raíz del siniestro, la Policía dispuso el cierre parcial de varios carriles para permitir el ingreso de los equipos de emergencia y asegurar la escena mientras se retiraban los restos de la aeronave y del vehículo involucrado. Personal especializado permaneció en el lugar para evaluar posibles riesgos adicionales y coordinar la reapertura progresiva del tránsito en esta vía de alta circulación.

No es el único incidente registrado en menos de 24 horas

Horas antes del choque en la I-95, otro incidente aéreo se reportó en la ciudad de DeLand, a unos 74 kilómetros de Orlando, cuando una aeronave Cessna 172 efectuó un aterrizaje de emergencia sobre Jacobs Road. Según medios locales como Fox 13 News y Click Orlando, los dos ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados conscientes a un hospital cercano.

Testigos señalaron que el avión volaba a muy baja altura instantes antes del impacto, lo que evidenciaba una falla en pleno vuelo.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han registrado otras víctimas vinculadas al accidente ocurrido en la autopista I-95, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas de ambos episodios registrados en la región el mismo día.

Notas relacionadas
Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

LEER MÁS
El país de América Latina que transformó su árido desierto en proveedora principal de alimentos de EE.UU., China y Europa

El país de América Latina que transformó su árido desierto en proveedora principal de alimentos de EE.UU., China y Europa

LEER MÁS
Trump asegura que Maduro tiene "los días contados" mientras su gobierno prepara plan ante su eventual caída en Venezuela

Trump asegura que Maduro tiene "los días contados" mientras su gobierno prepara plan ante su eventual caída en Venezuela

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

María Corina Machado no llegó a Oslo para la ceremonia del Nobel de la Paz y su hija recibió el galardón

LEER MÁS
Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

LEER MÁS
El país de América Latina con la economía que más crece en 2025, según la OCDE: no es Brasil ni México

El país de América Latina con la economía que más crece en 2025, según la OCDE: no es Brasil ni México

LEER MÁS
Estas son las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

Estas son las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

LEER MÁS
"Es otro muerto de Maduro": militante de Vente Venezuela arremete contra el régimen tras admitir el fallecimiento de Alfredo Díaz

"Es otro muerto de Maduro": militante de Vente Venezuela arremete contra el régimen tras admitir el fallecimiento de Alfredo Díaz

LEER MÁS
¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

¿Siguen vigentes los postulados de los juicios de Núremberg?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Mundo

Terremoto de magnitud 7,6 se registra en la costa de Japón, según USGS: horas después se levantó la alerta de tsunami

China advierte que no aceptará "interferencia externa" en Taiwán ante nueva estrategia de Trump: "La línea roja que no se debe cruzar"

El escudo protector de Chernóbil ya no puede bloquear la radiación tras un ataque con drones en Ucrania, alerta la ONU

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025