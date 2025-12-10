De acuerdo con reportes preliminares, el piloto había informado fallas en el motor minutos antes. Foto: X/@cse_aspirantss

Una avioneta que intentaba un aterrizaje de emergencia terminó impactando contra un automóvil que circulaba por la autopista I-95, en el estado de Florida, Estados Unidos. El incidente, registrado la noche del lunes en la localidad de Cocoa, dejó con lesiones menores tanto al piloto como a su acompañante, además de la conductora del vehículo.

De acuerdo con reportes preliminares, el piloto había informado fallas en el motor minutos antes y trató de descender sobre la vía rápida, pero la presencia de numerosos autos dificultó la maniobra. Entre ellos se encontraba un Toyota Camry que no logró ser evitado.

Tras el choque, equipos de emergencia acudieron de inmediato y evalúan las causas técnicas del desperfecto, mientras la Administración Federal de Aviación abrió una investigación para determinar responsabilidades.

Solo se reportaron heridos en el accidente

La Patrulla de Carreteras de Florida informó que la mujer de 57 años que conducía el Toyota Camry fue trasladada al Hospital Viera con lesiones leves tras el impacto. En contraste, tanto el piloto como su acompañante, ambos de 27 años, no presentaron daño alguno y rechazaron ser evacuados, de acuerdo con la versión entregada a medios estadounidenses.

Las autoridades precisaron que el choque se produjo en uno de los tramos más concurridos de la ruta que conecta la zona de Orlando con Cabo Cañaveral, reconocida por el Centro Espacial Kennedy.

A raíz del siniestro, la Policía dispuso el cierre parcial de varios carriles para permitir el ingreso de los equipos de emergencia y asegurar la escena mientras se retiraban los restos de la aeronave y del vehículo involucrado. Personal especializado permaneció en el lugar para evaluar posibles riesgos adicionales y coordinar la reapertura progresiva del tránsito en esta vía de alta circulación.

No es el único incidente registrado en menos de 24 horas

Horas antes del choque en la I-95, otro incidente aéreo se reportó en la ciudad de DeLand, a unos 74 kilómetros de Orlando, cuando una aeronave Cessna 172 efectuó un aterrizaje de emergencia sobre Jacobs Road. Según medios locales como Fox 13 News y Click Orlando, los dos ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados conscientes a un hospital cercano.

Testigos señalaron que el avión volaba a muy baja altura instantes antes del impacto, lo que evidenciaba una falla en pleno vuelo.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, no se han registrado otras víctimas vinculadas al accidente ocurrido en la autopista I-95, mientras la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas de ambos episodios registrados en la región el mismo día.