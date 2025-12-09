La conferencia de prensa que debía ofrecer este martes en Oslo la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, fue primero aplazada y luego definitivamente anulada por el Instituto Nobel. La organización informó que el encuentro "no tendrá lugar hoy" y explicó que la decisión se debe a las dificultades del viaje de la dirigente desde Venezuela, sin ofrecer un nuevo horario ni aclarar si habrá otra convocatoria para los medios.

El Instituto Nobel insiste en que, pese a la cancelación de la rueda de prensa, su expectativa sigue siendo que Machado pueda estar mañana en el Ayuntamiento de Oslo para recibir el galardón. “María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia”, declaró el portavoz Erik Aasheim, al tiempo que la propia institución admite que “no puede por ahora dar más información sobre cuándo y cómo llegará” la laureada a la capital noruega. Cualquier comunicado sería brindado con dos horas de anticipación.

¿Dónde está María Corina Machado?

El paradero de Machado continúa oficialmente desconocido. La dirigente, de 58 años, entró en la clandestinidad tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando denunció que Nicolás Maduro se reeligió mediante fraude y advirtió que, si viajaba, podía ser declarada “fugitiva” a su regreso. Desde entonces, según The Guardian, se ha mantenido oculta dentro de Venezuela, bajo amenazas y restricciones de viaje, y no aparece en público desde enero de 2025, cuando participó en una manifestación en Caracas.

Este martes sí se dejó ver en Oslo su hijo, Ricardo Machado. En declaraciones a AFP, citadas por Reuters, se limitó a decir que se siente “muy emocionado y orgulloso” ante la ceremonia de mañana, pero evitó confirmar si su madre ya está en Noruega. “No quiero hacer declaraciones, por favor”, afirmó ante la prensa cerca del Parlamento y del Grand Hotel, y reiteró que no conoce detalles sobre el paradero de la ganadora del Nobel, lo que refuerza el clima de incertidumbre en torno a su eventual aparición.

En Oslo ya están también la madre de la dirigente, Corina Parisca; su hermana, Clara Machado; y su hija, Ana Corina Sosa, además de otros dos hijos de la laureada. Clara ha explicado que su hermana “está intentando llegar a Oslo” y que el deseo de Machado es “estar aquí con nosotros y recoger el premio”, aunque reconoce que la familia tampoco sabe con certeza si ya abandonó Venezuela. Ana Corina ha dicho sentirse “llena de ilusión y orgullo” por el reconocimiento.

La agenda del Nobel para María Corina Machado

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, ya había advertido que el viaje es “peligroso” por las posibles represalias del régimen de Maduro y subrayó la necesidad de garantizar que la opositora pueda regresar a Venezuela tras recibir el premio.

Agenda prevista (horas de Oslo)

Martes 9 de diciembre

09:00–11:00: vista previa para la prensa de la exposición anual del Centro Nobel de la Paz dedicada a Machado, en el Nobel Peace Center.

13:00: tradicional conferencia de prensa de la laureada en el Instituto Nobel (prevista durante unos 45 minutos), posteriormente aplazada y después cancelada .

. Tarde-noche: encuentro privado con el Comité Nobel Noruego, firma en el libro de invitados y cena de homenaje en el Grand Hotel.

Miércoles 10 de diciembre

11:00–12:00: acto infantil organizado por Save the Children frente al Centro Nobel de la Paz, con estudiantes de séptimo grado de Oslo y la presencia de la princesa Ingrid Alexandra; Machado figura en el programa.

12:30–17:45: celebración del “People’s Peace Prize” en la plaza del Ayuntamiento, con conciertos, conversatorios y transmisión en pantallas gigantes de la ceremonia.

13:00: ceremonia oficial del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, donde Machado debe recibir el diploma, la medalla y el premio en efectivo ante unos mil invitados, incluidos la familia real noruega y autoridades políticas.

17:45–19:00 (marcha desde las 18:15): procesión de antorchas desde el Centro Nobel de la Paz hasta el Grand Hotel, organizada este año por la Norwegian Venezuelan Justice Alliance.

Noche: cena de gala del Nobel de la Paz, con más de 200 invitados y encabezada por los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, el primer ministro y el presidente del Parlamento.

Jueves 11 de diciembre

Reunión con el primer ministro Jonas Gahr Støre y visita al Parlamento noruego.

Apertura oficial de la exposición “Democracy on the Brink” en el Centro Nobel de la Paz, dedicada a Machado y a la lucha por la democracia en Venezuela.

“Democracy on the Brink”: la exposición sobre Venezuela

La muestra “Democracy on the Brink”, inaugurada en paralelo a la entrega del Nobel, es la tradicional exposición que el Centro Nobel de la Paz dedica cada año a la persona laureada. En esta edición, compartida por el Nobel Piece Center, el museo convierte la historia reciente de Venezuela en un espejo de un problema global: “la lucha por la democracia” en un mundo donde “la democracia está en retroceso y el poder autoritario va en aumento”, según la descripción oficial del propio centro.

La exposición combina imágenes de las protestas y la crisis venezolana con retratos de jóvenes exiliados en Colombia realizados por el fotógrafo turco Emin Özmen, de la agencia Magnum. Para el Centro Nobel se trata de una “generación perdida”: más de 8 millones de personas, una cuarta parte del país, han dejado Venezuela desde 2014, y quienes se quedan lo hacen “en la pobreza y el miedo”. Özmen resume así el tono de la muestra: “Estos jóvenes no ven un futuro para sí mismos en Venezuela. Han perdido la esperanza en su país, pero no en ellos mismos. Por eso se van”. Además de las fotografías y testimonios en audio, la exhibición incorpora piezas simbólicas, como un bolso confeccionado con billetes de bolívar que ilustra el desplome del valor de la moneda y el empobrecimiento extremo de la población.

El premio y el monto que recibiría Machado

El 10 de octubre, el Comité Noruego del Nobel otorgó a María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable trabajo en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. El galardón, que se entregará íntegramente a su nombre, consiste en un diploma, una medalla de oro y una dotación económica de 11,1 millones de coronas suecas —alrededor de un millón de dólares—, y la distingue además como “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en los últimos tiempos”, según destacó el comité al anunciar su decisión.

En el Ayuntamiento de Oslo se espera la presencia de la familia inmediata de Machado -su madre, sus tres hijos y su hermana-, así como de varios jefes de Estado latinoamericanos. La propia oposición venezolana ha anunciado la asistencia del líder exiliado Edmundo González Urrutia, quien fue su candidato sustituto en las elecciones de 2024 y viajará desde España. Entre los mandatarios confirmados figuran los presidentes de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa; y Paraguay, Santiago Peña, además del rey Harald y la reina Sonia de Noruega.

Mulino ha definido el premio como “un enorme simbolismo de que los astros se están alineando tras la libertad de Venezuela” y espera que “toda esta resonancia repercuta en lo interno” y refuerce la idea de que “no hay vuelta atrás: la única ruta es la libertad y la democracia para Venezuela”.