¿Cómo votar en las elecciones presidenciales en Chile 2025? Revisa AQUÍ el paso a paso

Los ciudadanos chilenos se preparan para acudir a las urnas el próximo domingo. Foto: El Líbero

Los ciudadanos chilenos se preparan para acudir a las urnas el próximo domingo. Foto: El Líbero

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile se realizará el domingo 14 de diciembre de 2025, donde los ciudadanos decidirán entre los dos candidatos más votados en la primera ronda: Jeannette Jara y José Antonio Kast. Servel ha publicado los detalles sobre el proceso y la papeleta que se usará para garantizar un voto seguro y transparente.

Todos los electores habilitados deben revisar su mesa y local de votación a través del sitio web oficial de Servel. El voto es obligatorio y se aplica únicamente a ciudadanos chilenos inscritos en el padrón electoral; quienes no cumplan con esta obligación pueden enfrentar multas.

TE RECOMENDAMOS MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿Cómo votar en las elecciones presidenciales en Chile 2025?

En la segunda vuelta, la papeleta contendrá únicamente a los dos candidatos presidenciales que pasaron a esta fase: Jeannette Jara y José Antonio Kast. Los votantes deben marcar únicamente una opción y depositar su papeleta en la urna correspondiente. Marcar ambos nombres invalidará el voto.

Es recomendable llegar al local de votación con anticipación, usar la cabina para garantizar el secreto del voto y confirmar que se encuentra en la mesa asignada, que normalmente es la misma que en la primera vuelta. El horario de votación será de 8.00 a. m. a 6.00 p. m. hora local.

¿Qué documentos se necesitan para votar y qué sanciones hay si no voto?

Para votar, es obligatorio presentar la cédula de identidad física o el pasaporte, los que pueden estar vencidos desde el 14 de diciembre de 2024, que permitirá a los vocales de mesa acreditar la identidad del elector. Debes llevar un lápiz de pasta azul para marcar tu voto en la papeleta, en caso de no tener lápiz pasta azul, las mesas tendrán disponibles. Servel recuerda que el proceso es rápido y seguro si se cumplen estas medidas básicas.

Si un ciudadano habilitado no acude a votar y no presenta una excusa válida, puede recibir una multa equivalente a entre 0,5 y 1,5 UTM. Las excepciones están contempladas por la ley, y deben justificarse ante el Servicio Electoral para evitar sanciones.

¿Quiénes deben votar?

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos chilenos mayores de 18 años y menores de 70 que estén inscritos en el padrón electoral. Esto asegura la participación ciudadana y la legitimidad del proceso democrático.

Aquellos mayores de 70 años pueden ejercer su derecho a voto de manera voluntaria, pero no están obligados a acudir a las urnas. Los ciudadanos que cumplan funciones electorales también deben cumplir con su rol en la jornada.

¿Cuáles son las excepciones al voto obligatorio?

Si no puedes votar, deberás esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local después de la elección. En ese momento, podrás presentar la documentación que acredite una de las siguientes excepciones:

​Que te encontrabas fuera del país el 14 de diciembre.

​Certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad.

​Que te encontrabas a más de 200 km de tu local de votación (en este caso, el día de la elección debes dejar una constancia en Carabineros, y guardar el comprobante).

Que desempeñabas funciones encomendadas por la ley electoral el día de las elecciones.

Que cuentas con calificación o certificación de discapacidad.

Que te encontrabas afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.

Por lo anterior, es importante que guardes todos los antecedentes que puedan comprobar tu situación para el día de la elección, ya que no es posible justificarte anticipadamente.

En cuanto a las constancias ante Carabineros para el día 14 de diciembre, el procedimiento y la forma de realizarlas será informado oportunamente por la misma institución.