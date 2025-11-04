Se reporta caída mundial de WhatsApp Web: usuarios señalan fallas en servicio de mensajería en todo el mundo
Miles de usuarios en diferentes países informaron interrupciones en el acceso a WhatsApp Web este martes 4 de noviembre. La compañía Meta aún no ofrece información oficial.
La plataforma web de WhatsApp experimentó una caída a nivel mundial, afectando a millones de usuarios que utilizan el servicio desde navegadores, este martes 4 de noviembre de 2025. Desde primeras horas del día, internautas comenzaron a manifestar errores al intentar conectarse a sus cuentas, mientras que otros reportaron la imposibilidad total de enviar o recibir mensajes mediante la versión de escritorio.
La interrupción generó una avalancha de reportes en X (antes Twitter) donde la etiqueta #WhatsAppDown se posicionó rápidamente como tendencia global.
¿Qué se sabe de la caída mundial de WhatsApp?
Hasta el momento, Meta Platforms Inc., empresa matriz de WhatsApp, no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el origen de la falla. Sin embargo, usuarios afectados reportaron que la aplicación móvil y la extensión de escritorio funcionaban con relativa normalidad, lo que sugiere que el problema se concentró exclusivamente en la versión web del servicio de mensajería.
Usuarios reportan caída de WhatsApp. Foto: Downdetector
¿Cómo reaccionaron los usuarios ante la caída de WhatsApp?
Como ya es habitual, que los usuarios acuden a diversas plataformas, como la red social X (antes Twitter) para verificar si el problema es generalizado. La caída del servicio de este martes 4 de noviembre no fue la excepción, pues en pocos minutos, el espacio se inundó de mensajes en los que miles de personas compartieron su inconformidad, hicieron comentarios irónicos y publicaron memes en tono humorístico sobre la presente interrupción.
Usuario reacciona a caída de WhatsApp. Foto: X
Reacción de usuario a caída de WhatsApp. Foto: X