Turquía: expulsan al autor del atentado a Juan Pablo II antes de la visita del papa León XIV

El turco que atacó al papa Juan Pablo II fue liberado en 2010, luego de estar 29 años en prisión. | Foto: AFP

El turco que atacó al papa Juan Pablo II fue liberado en 2010, luego de estar 29 años en prisión. | Foto: AFP

Mehmet Ali Agca, autor del atentado contra el papa Juan Pablo II en 1981, tuvo que abandonar la ciudad de Iznik (noroeste de Turquía) antes de la visita del papa León XIV, quien realiza su primer viaje internacional.

El hombre, que había declarado a medios locales que esperaba conversar con el papa León XIV unos 'dos o tres minutos', fue escoltado por las autoridades fuera de la ciudad antes de la llegada del pontífice.

TE RECOMENDAMOS Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

PUEDES VER: Papa León XIV llega a Turquía en su primera gira internacional para impulsar la paz ante las tensiones regionales

Según la agencia DHA, Mehmet Ali Agca dijo que le pidieron irse, pero varios sitios de informaciones y la cadena de televisión privada Halk TV, cercana a la oposición, afirman que fue escoltado por la policía hasta Estambul.

En mayo de 1981, Mehmet Ali Agca disparó varias veces contra el entonces papa Juan Pablo II. El ataque fue en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, y dejó gravemente herido al líder de la Iglesia Católica.

El turco de 67 años fue condenado a cadena perpetua en Italia y culminó su pena en Ankara, la capital de Turquía. Tras pasar 29 años en prisión, fue finalmente liberado en enero de 2010.

En diciembre de 1983, Mehmet Ali Agca recibió la visita y el perdón de Juan Pablo II en prisión y se arrepintió, sin esclarecer nunca las razones de su acto.

A los medios turcos dijo que deseaba dar la bienvenida al papa León XIV. "Espero que podremos sentarnos y hablar en Iznik, o en Estambul, durante dos o tres minutos", sostuvo..

El viernes el pontífice irá a Iznik, la antigua Nicea. Allí se celebrará el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico, que reunió en el año 325 a unos 300 obispos del Imperio Romano, un momento considerado fundacional para el cristianismo.