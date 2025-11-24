ONU alerta que la IA amenaza los derechos humanos y podría volverse un 'Frankenstein moderno'

"Los sistemas de IA podrían transformarse en un monstruo de Frankenstein moderno", afirmó Volker Türk. | Foto: AFP

Los derechos humanos corren el riesgo de volverse las primeras víctimas del avance de la inteligencia artificial generativa, alertó Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien advirtió sobre el enorme potencial negativo de estos sistemas.

"La IA generativa tiene un enorme potencial pero su uso con fines puramente políticos o económicos puede manipular, distorsionar y desviar la atención. Sin garantías ni normativas adecuadas, podrían transformarse en un monstruo de Frankenstein moderno", indicó.

"Cuando poderosos gigantes tecnológicos introducen nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial generativa, los derechos humanos pueden ser las primeras víctimas", agregó.

"Las amenazas a numerosos derechos humanos, entre ellos a la privacidad, a la participación política, la libertad de expresión y el derecho al trabajo, son claras y están presentes", manifestó Volker Türk.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que las amenazas actuales podrían materializarse en daños que socaven la promesa de las tecnologías emergentes y desencadenar consecuencias impredecibles.

"Los gobiernos tienen la responsabilidad de unirse para evitar tal resultado", añadió.

Más allá de la IA generativa, Türk subrayó la amenaza que plantea la creciente concentración del poder corporativo y la enorme acumulación de riqueza personal y corporativa por parte de unos pocos.

"En algunos casos, esto supera las economías de países enteros", indicó el funcionario de la ONU, quien insistió en que cuando el poder no está limitado por ley, puede llevar a abusos y sometimiento.