Indonesia levanta suspensión de TikTok después de que la aplicación entregara datos al gobierno

Indonesia es el segundo mercado más grande de TikTok. | Foto: AFP

El Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales de Indonesia anunció que TikTok volvió a operar en el país, luego de que los desarrolladores de la plataforma de videos compartieran la información solicitada por el gobierno.

En la actualidad, Indonesia es el segundo mercado de TikTok, una aplicación para publicar videos cortos que fue desarrollada por la compañía china ByteDance y que cuenta con más de 100 millones de usuarios.

¿Por qué suspendieron a TikTok?

Hace algunos días, Indonesia anunció la suspensión temporal de la licencia de TikTok por no haber brindado información sobre las actividades de su función de transmisión en directo durante las manifestaciones antigubernamentales de agosto.

Según AFP, Indonesia pidió datos del tráfico a TikTok, junto con otra información relacionada con la presunta monetización de actividades de directo por parte de cuentas sospechosas de realizar apuestas en línea.

En un comunicado, el director general de supervisión digital del Ministerio, Alexander Sabar, reveló que la información les fue entregada ese mismo día.

"Basado en el cumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales reactivó las operaciones de TikTok, señaló Sabar en el documento.