Mundo

El 'gigante' saudí que invertirá en Sudamérica más de 1.000 millones de dólares para exploraciones geológicas y mineras

La inversión se destinará al mapeo geológico en Brasil y a abrir una oficina en São Paulo, facilitando alianzas locales y promoviendo una minería sostenible y responsable del subsuelo.

Ma’aden busca consolidar en Brasil una base sólida para su expansión internacional en minerales estratégicos. Foto: Composición LR
Ma’aden busca consolidar en Brasil una base sólida para su expansión internacional en minerales estratégicos. Foto: Composición LR

Ma’aden, una gigante minera proveniente de Arabia Saudita, invertirá alrededor de 1.333 millones de dólares (8.000 millones de reales) en Brasil, con el fin de impulsar la exploración de minerales en el país sudamericano. La información fue anunciada por el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, tras una conversación con el ministro saudí de Industria y Recursos Minerales, Bandar Alkhorayef.

Cabe indicar que el 'gigante' saudí es la mayor minera del país de Medio Oriente, ya que está controlada en gran parte por el Estado, aunque también cotiza en la bolsa local. Sus operaciones abarcan oro, fosfatos, aluminio, cobre, plata y otros minerales industriales, y desempeña un papel clave en la estrategia saudí 'Visión 2030', que busca diversificar la economía más allá del petróleo.

PUEDES VER: La potencia mundial que superaría a Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

lr.pe

La millonaria misión de Ma'aden en Brasil

Ma’aden busca consolidar en Brasil una base sólida para su expansión internacional en minerales estratégicos. La inversión millonaria anunciada por la compañía está destinada principalmente al mapeo geológico del territorio. Este proceso permitirá identificar y evaluar las reservas minerales presentes en el subsuelo brasileño.

Ante la importancia de esta misión y como parte de su estrategia, la minera saudí abrirá una oficina en São Paulo, la primera en Brasil. Esta sede permitirá a Ma’aden establecer alianzas locales, tanto con empresas como con organismos públicos. Cabe indicar que otro de los ejes de la inversión es promover una minería basada en criterios de sostenibilidad, gobernanza y manejo responsable del subsuelo.

El interés de la inversión saudí se alinea con la creciente demanda global de minerales críticos —litio, cobre, níquel, grafito y tierras raras—, necesarios para la producción de baterías, energías renovables y tecnologías limpias. Además, de esta manera, Ma’aden extiende sus operaciones más allá de Medio Oriente, específicamente en Sudamérica.

¿Cuáles son las reservas minerales de Brasil?

Brasil es uno de los países con mayores reservas minerales del mundo, destacándose especialmente en hierro. La región de Carajás, en el estado de Pará, concentra miles de millones de toneladas de mineral de hierro de altísima calidad, lo que posiciona al país como uno de los líderes mundiales en producción y exportación de este recurso.

Más allá del hierro, Brasil cuenta con un fuerte potencial en minerales críticos para la transición energética, como el níquel, el grafito y las tierras raras. Aunque muchas de estas reservas aún están en fase de evaluación, informes recientes del Servicio Geológico de Brasil y de centros de investigación internacionales resaltan que el país podría convertirse en un actor clave en estas cadenas de suministro estratégicas.

Datos oficiales señalan, hasta enero del 2025, el país poseía el 9,1 % de las reservas mundiales de tierras raras, el 22,4 % de las de grafito, el 16 % de las de níquel, el 1,3 % de las de cobre y el 0,8 % de las de cobalto.

