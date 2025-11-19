HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump amenaza con quitar licencia a ABC tras incómodas preguntas de su periodista

Tras las preguntas de la periodista de ABC News sobre los negocios de su familia en Arabia Saudita y el caso Jeffrey Epstein, el presidente Donald Trump interrumpió la entrevista y amenazó con revocar la licencia de la cadena.

Incidente entre la periodista de ABC y Donald Trump ocurrió en el Despacho Oval.
Incidente entre la periodista de ABC y Donald Trump ocurrió en el Despacho Oval. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con quitar la licencia de transmisión a la cadena ABC tras las incómodas preguntas de una periodista sobre los negocios de su familia en Arabia Saudita y el caso Jeffrey Epstein.

En el Despacho Oval, la periodista Mary Bruce interrogó a Trump y a Mohamed bin Salmán, príncipe heredero saudita, cuya implicación en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018 fue señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses.

Donald Trump niega conflicto de intereses

"¿Es apropiado, señor presidente, que su familia haga negocios en Arabia Saudita mientras usted es presidente de Estados Unidos? ¿Es un conflicto de intereses?", señaló la corresponsal de ABC News .

"Y su alteza real, los servicios de inteligencia concluyeron que usted orquestó el brutal asesinato de un periodista. Las familias de las víctimas del 11 de septiembre están furiosas de que esté aquí. ¿Por qué los estadounidenses deberían confiar en usted?", añadió la periodista.

Donald Trump interrumpió a la periodista y le preguntó para quién trabajaba. “ABC, noticias falsas. Una de las peores en el rubro”, agregó el mandatario republicano, quien negó tener cualquier conflicto de intereses.

"No tengo nada que ver con los negocios de mi familia. Me alejé de eso", aseguró el mandatario, en referencia a Dar Global, promotor saudita que anunció una nueva asociación con la Organización Trump, dirigida desde 2016 por Donald Jr. y Eric Trump, aunque su padre sigue siendo accionista a través de un fideicomiso.

Trump defiende a su invitado de incómoda pregunta

Posteriormente, Donald Trump defendió a Mohamed bin Salmán sobre el caso de Khashoggi, asesinado en el consulado saudí en Estambul por agentes saudíes, a pesar de que la inteligencia estadounidense sugiere que aprobó la operación.

"Mohamed bin Salmán no sabía nada y podemos dejarlo ahí. No necesita poner a nuestro invitado en una situación incómoda haciéndole esa pregunta", sostuvo el político republicano

La periodista de ABC News no se dejó intimidar y volvió a la carga, esta vez preguntando sobre el escándalo de Jeffrey Epstein, quien fuera amigo cercano del presidente Donald Trump.

Presidente amenaza a ABC de quitarle licencia de transmisión

"Sabe, no es la pregunta lo que me molesta. Es su actitud. Creo que usted es una terrible periodista. No tengo nada que ver con Epstein. Le diré algo. Creo que se le debería retirar la licencia a ABC, porque sus noticias son falsas y erróneas", respondió Trump.

Trump instó al jefe del regulador estadounidense de radiodifusión (FCC), que ya en el pasado había amenazado a ABC con sanciones, a revisar eso, antes de decirle a la periodista: "No más preguntas de usted".

El enfrentamiento entre Donald Trump y la corresponsal de ABC tiene lugar después de que el presidente de Estados Unidos llamara "cerdita" a otra reportera la semana pasada cuando ella le preguntó sobre el caso Epstein.

