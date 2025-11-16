HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Mundo

CNE resultados 2025: LINK oficial para revisar el conteo de votos del Referéndum y Consulta Popular 2025 en Ecuador

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador habilitó una plataforma especial, donde los usuarios podrán revisar los resultados del referéndum y consulta popular, según cantón y parroquia.

Desde la aplicación y web del CNE, los ciudadanos podrán acceder a resultados según su cantón y parroquia.
Desde la aplicación y web del CNE, los ciudadanos podrán acceder a resultados según su cantón y parroquia. | Composición LR

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador habilitó, tanto en su aplicación para celulares como en su página web, un segmento donde los ciudadanos podrán revisar el conteo de votos y los primeros resultados arrojados del Referéndum y Consulta Popular 2025. Cabe resaltar que el escrutinio comenzará luego de que las mesas de votación se hayan cerrado.

Más de 13 millones de ecuatorianos asisten a las urnas este 16 de noviembre para debatir importantes reformas constitucionales, incluyendo la instalación de una Asamblea Constituyente, impulsadas por el partido de gobierno.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025

lr.pe

Resultados Referéndum y Consulta Popular 2025 en Ecuador: LINK oficial del CNE

El CNE habilitó sus plataformas digitales para que los usuarios puedan revisar los resultados, cuando se publiquen, del proceso electoral de este 16 de noviembre. En la página web, las personas podrán acceder, por medio de este LINK, y consultar, según su cantón y parroquia, el conteo de votos.

En el aplicativo para dispositivos móviles (disponible para Android e iOS), las personas podrán revisar los resultados generales del proceso una vez se suban progresivamente. Para una búsqueda más detallada, deberán dirigirse a la sección 'Referéndum y Consulta Popular 2025', pulsar en 'resultados', elegir un cantón y parroquia, y, por último, hacer clic en 'consultar'.

PUEDES VER: ¿Qué pasa si no voto en el referéndum de Ecuador 2025? Multas y sanciones por no acudir a la consulta popular

lr.pe

¿A qué hora salen los primeros resultados del referéndum y consulta popular en Ecuador?

Hasta el momento, no se conoce con seguridad la hora en la que se conocerán los primeros resultados del Referéndum y Consulta Popular 2025. Sin embargo, el CNE comenzará a realizar el escrutinio una vez se cierren las urnas (a las 5.00 p. m., hora local). Es decir que, a partir de esa hora, podrán realizar las consultas a través de las plataformas disponibles esperando la conclusión del proceso.

Según medios locales, estos resultados podrían conocerse entre las 6.30 p. m. y 7.00 p. m., hora local, aproximadamente. Sin embargo, se recomienda esperar información oficial del Gobierno.

Notas relacionadas
Referéndum Ecuador 2025 EN VIVO: Daniel Noboa emite su voto y anuncia la captura de alias 'Pipo'

Referéndum Ecuador 2025 EN VIVO: Daniel Noboa emite su voto y anuncia la captura de alias 'Pipo'

LEER MÁS
Noboa desafía al correísmo con un referéndum que busca reescribir el poder mediante una nueva Constitución en Ecuador

Noboa desafía al correísmo con un referéndum que busca reescribir el poder mediante una nueva Constitución en Ecuador

LEER MÁS
Yaku Pérez, líder indígena, rechaza propuesta de nueva Constitución en Ecuador: "Se van a desbaratar los derechos sociales"

Yaku Pérez, líder indígena, rechaza propuesta de nueva Constitución en Ecuador: "Se van a desbaratar los derechos sociales"

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
¿Quién va ganando las Elecciones en Chile 2025? Esto dijeron las últimas encuestas

¿Quién va ganando las Elecciones en Chile 2025? Esto dijeron las últimas encuestas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Mundo

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: candidatos, encuestas y últimas noticias de cara a la histórica votación del 16 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025