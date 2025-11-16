CNE resultados 2025: LINK oficial para revisar el conteo de votos del Referéndum y Consulta Popular 2025 en Ecuador

Desde la aplicación y web del CNE, los ciudadanos podrán acceder a resultados según su cantón y parroquia. | Composición LR

Desde la aplicación y web del CNE, los ciudadanos podrán acceder a resultados según su cantón y parroquia. | Composición LR

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador habilitó, tanto en su aplicación para celulares como en su página web, un segmento donde los ciudadanos podrán revisar el conteo de votos y los primeros resultados arrojados del Referéndum y Consulta Popular 2025. Cabe resaltar que el escrutinio comenzará luego de que las mesas de votación se hayan cerrado.

Más de 13 millones de ecuatorianos asisten a las urnas este 16 de noviembre para debatir importantes reformas constitucionales, incluyendo la instalación de una Asamblea Constituyente, impulsadas por el partido de gobierno.

Resultados Referéndum y Consulta Popular 2025 en Ecuador: LINK oficial del CNE

El CNE habilitó sus plataformas digitales para que los usuarios puedan revisar los resultados, cuando se publiquen, del proceso electoral de este 16 de noviembre. En la página web, las personas podrán acceder, por medio de este LINK, y consultar, según su cantón y parroquia, el conteo de votos.

En el aplicativo para dispositivos móviles (disponible para Android e iOS), las personas podrán revisar los resultados generales del proceso una vez se suban progresivamente. Para una búsqueda más detallada, deberán dirigirse a la sección 'Referéndum y Consulta Popular 2025', pulsar en 'resultados', elegir un cantón y parroquia, y, por último, hacer clic en 'consultar'.

¿A qué hora salen los primeros resultados del referéndum y consulta popular en Ecuador?

Hasta el momento, no se conoce con seguridad la hora en la que se conocerán los primeros resultados del Referéndum y Consulta Popular 2025. Sin embargo, el CNE comenzará a realizar el escrutinio una vez se cierren las urnas (a las 5.00 p. m., hora local). Es decir que, a partir de esa hora, podrán realizar las consultas a través de las plataformas disponibles esperando la conclusión del proceso.

Según medios locales, estos resultados podrían conocerse entre las 6.30 p. m. y 7.00 p. m., hora local, aproximadamente. Sin embargo, se recomienda esperar información oficial del Gobierno.