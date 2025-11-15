Inauguran en Brasil una colosal estatua en honor a Nuestra Señora de Fátima

La estatua más grande dedicada a Nuestra Señora de Fátima fue inaugurada en tierras brasileñas el pasado 13 de noviembre de 2025. El gigantesco monumento de 54 metros de altura se erigió en la ciudad de Crato, región del Cariri, interior del estado de Ceará al noreste de Brasil.

El evento, que congregó a miles de fieles, formó parte del calendario de Jubileo de la Esperanza 2025 y estuvo marcado por una amplia programación cultural y religiosa abriendo un nuevo capítulo de la devoción mariana en el país.

Brasil inaugura estatua más grande de la Virgen de Fátima

De acuerdo a reportes, se trata de la estatua más grande del mundo en honor a Nuestra Señor de Fátima, incluso, supera en tamaño al reconocido Cristo Redentor cuya altura es de 38 metros en total y está ubicado también en Brasil. El encargado de construirla fue el escultor Ranilson Viana.

Su jornada de inauguración inició con la segunda visita de la imagen peregrina original de Fátima, tras 72 años de su paso por Crato en el año 1953. La imagen fue recibida por sacerdotes, autoridades y miles de fieles que acompañaron su traslado hasta el gigantesco monumento.

Figuras políticas se hicieron presentes

Personalidades religiosas, así como del ámbito político brasileño, estuvieron presentes en el evento. Como es el caso de José Guimarães, diputado federal de Brasil, quien a través de su cuenta personal de X compartió mensajes y algunas imágenes de la celebración. "¡Noche de fe y oración en Crato!", expresó.

El obispo de la Diócesis de Crato, Mons. Magnus Henrique Lopes, dedicó palabras a la Virgen de Fátima destacando su importancia en la cercanía y llegada a Cristo. Cabe indicar que, la inauguración de la estatua de Nuestra Señora de Fátima se une al circuito de peregrinación del Cariri, que incluye lugares como el Horto del Padre Cícero.