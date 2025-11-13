La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela detectó y derribó a una aeronave que ingresó de manera ilegal al espacio aéreo del país. Así lo dio a conocer el comandante estratégico operacional de la institución castrense, Domingo Hernández Lárez.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el alto mando militar detalló que la avioneta, modelo C-210, fue localizada en San Fernando de Apure, ciudad capital del estado Apure, en la región occidental del país y limítrofe con Colombia.

Detalles del derribo de avioneta ilegal

Hernández Lárez explicó que la aeronave no contaba la autorización correspondiente ni con un plan de vuelo aprobado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), ni por la Región de Información de Vuelo (FIR). Según detalló, el avión fue identificado por los radares del Sistema de Defensa Aeroespacial Integral de Venezuela y posteriormente fue interceptado por unidades de combate de la Aviación Militar Bolivariana.

Con esta operación, ya suman 24 aeronaves interceptadas en lo que va del año, de acuerdo con cifras ofrecidas por el comandante. El alto mando militar también aseguró que el espacio aéreo venezolano no será utilizado con fines ilícitos. “En Venezuela no se cultiva, ni se procesa ni se consume droga. No permitiremos que nuestro territorio soberano sea empleado como ruta para el narcotráfico”, remarcó. Hasta el momento, no se ha confirmado si durante la intervención hubo detenidos.

Otras aeronaves interceptadas

A finales de octubre, la FANB interceptó e inutilizó una avioneta Cessna 310, siglas XBRED, que ingresó al territorio venezolano sin autorización y con el transpondedor apagado, informó el comandante Hernández Lárez. La aeronave, procedente de las islas del Caribe, volaba sin plan de vuelo ni comunicaciones activas, por lo que fue detectada por los radares de defensa aérea y declarada “blanco de interés”.

El aparato aterrizó en una pista no autorizada del municipio Rómulo Gallegos, en el estado Apure, donde fue inmovilizado e inutilizado por las fuerzas militares venezolanas. Según el alto mando militar, la aeronave estaría vinculada al narcotráfico. Asimismo, la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado Mérida calificó la operación como un “golpe estratégico” contra las redes de contrabando internacional.

Tensión entre Caracas y Washington

El derribo de la aeronave en Apure se produce en medio de un clima de creciente tensión militar en el Caribe, alimentado por el despliegue del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford en aguas de América Latina. Aunque esta movilización, impulsada durante la administración de Donald Trump, fue presentada oficialmente como parte de una operación contra el narcotráfico, el Gobierno venezolano lo interpreta como una medida de presión tanto política como militar.

Desde Caracas, se ha calificado la presencia del grupo de ataque naval estadounidense como un acto de provocación e intimidación. Como parte de su respuesta, el Ejecutivo venezolano ha intensificado la vigilancia en sus fronteras y costas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha redoblado los patrullajes en los estados fronterizos de Apure, Zulia y Falcón, y ha reforzado la presencia de unidades antiaéreas y sistemas de radar a lo largo del litoral caribeño del país.