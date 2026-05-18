Partidos de hoy, lunes 18 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 18 de mayo de 2026 continúa la jornada deportiva con duelos importantes a nivel mundial, uno de ellos en la Premier League de Inglaterra. De igual forma, habrá duelos atractivos en el fútbol español. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN y DirecTV o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol inglés, Arsenal quiere ganar el título de la temporada y, para acercarse al objetivo, primero deberá vencer a Burnley en la penúltima fecha de la Premier League. Este duelo es importante, ya que el conjunto londinense depende de sí mismo para ser campeón después de 22 años. En España, se disputan las últimas jornadas de LaLiga 2, donde Huesca y Leganés luchan por mantenerse en la segunda división. El fútbol sudamericano también tendrá acción en Ecuador y Bolivia. En ambas ligas se jugarán algunos encuentros importantes en este inicio de semana.

Partido de la Premier League de Inglaterra HOY

Arsenal vs Burnley

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de LaLiga 2 de España HOY

Leganés vs Huesca

Hora: 1.30 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Serie B de Brasil HOY

Ponte Preta vs Londrina

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Polonia HOY

Arka Gdynia vs Bruk-Bet Termalica

Hora: 12.00 p. m.

Canal: Canal+

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

Real Potosí vs San Antonio

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Tigo Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY