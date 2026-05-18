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Deportes

Partidos de hoy, lunes 18 de mayo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos en el fútbol europeo y en las ligas del continente sudamericano.

Guayaquil City, Arsenal y Leganés juegan hoy lunes 18 de mayo en sus respectivas ligas. Foto: /Liga Pro/Premier League/LaLiga2/composición LR
Guayaquil City, Arsenal y Leganés juegan hoy lunes 18 de mayo en sus respectivas ligas. Foto: /Liga Pro/Premier League/LaLiga2/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 18 de mayo de 2026 continúa la jornada deportiva con duelos importantes a nivel mundial, uno de ellos en la Premier League de Inglaterra. De igual forma, habrá duelos atractivos en el fútbol español. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN y DirecTV o en servicios de streaming como Disney+ Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol inglés, Arsenal quiere ganar el título de la temporada y, para acercarse al objetivo, primero deberá vencer a Burnley en la penúltima fecha de la Premier League. Este duelo es importante, ya que el conjunto londinense depende de sí mismo para ser campeón después de 22 años. En España, se disputan las últimas jornadas de LaLiga 2, donde Huesca y Leganés luchan por mantenerse en la segunda división. El fútbol sudamericano también tendrá acción en Ecuador y Bolivia. En ambas ligas se jugarán algunos encuentros importantes en este inicio de semana.

PUEDES VER: Universitario abrió proceso disciplinario contra José Rivera: futbolista no será considerado en convocatorias tras patear camiseta del club

lr.pe

Partido de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Arsenal vs Burnley
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de LaLiga 2 de España HOY

  • Leganés vs Huesca
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de la Serie B de Brasil HOY

  • Ponte Preta vs Londrina
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Polonia HOY

  • Arka Gdynia vs Bruk-Bet Termalica
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: Canal+

Partidos de la Liga de Bolivia HOY

  • Real Potosí vs San Antonio
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Tigo Sports+

Partidos de la Liga Pro de Ecuador HOY

  • Guayaquil City vs Orense
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Zapping TV
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