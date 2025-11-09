En promedio, cada peruano consume alrededor de 56 kilogramos de pollo al año, lo que equivale a más de un kilo semanal. | Foto: composición LR/Nestlé

En promedio, cada peruano consume alrededor de 56 kilogramos de pollo al año, lo que equivale a más de un kilo semanal. | Foto: composición LR/Nestlé

El pollo se ha consolidado como una de las proteínas más consumidas del mundo, y Sudamérica no es la excepción. Su accesibilidad económica, versatilidad culinaria y alta aceptación cultural lo han convertido en un alimento básico para millones de familias. En este contexto regional, el Perú destaca de manera contundente. Según la Asociación Peruana de Avicultura (APA), es el país con el mayor consumo per cápita de pollo en toda Sudamérica y Latinoamérica. Cada peruano consume, en promedio, 56 kilos de carne de pollo al año, una cifra que equivale a más de un kilo semanal y que posiciona al país como el cuarto mayor consumidor global.

El pollo a la brasa es uno de los tantos platos banderas del Perú. Foto: Eat Perú

¿Por qué el Perú es el país sudamericano con mayor consumo de pollo?

Este nivel de demanda responde a una combinación de factores: precios relativamente bajos frente a otras carnes, amplia oferta en mercados y supermercados, y una arraigada tradición culinaria en torno al ave. Platos emblemáticos como el pollo a la brasa, el chifa y los guisos caseros han reforzado su presencia cotidiana y lo han convertido en un componente central de la dieta nacional.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El liderazgo peruano no solo se refleja en la mesa, sino también en el impacto económico de la industria avícola. De acuerdo con estimaciones del sector, esta actividad genera empleo directo e indirecto para alrededor de 460.000 trabajadores y representa una fuente de ingresos para más de 1,8 millones de peruanos, entre productores, comerciantes, transportistas y familias vinculadas a la cadena de valor. Su dinamismo la ha consolidado como uno de los pilares del sistema agroalimentario del país.

Una industria estratégica para la economía y la nutrición para millones de habitantes de Sudamérica

En el plano regional, el predominio del pollo continúa fortaleciéndose debido al crecimiento de los ingresos en países emergentes y a la necesidad de proteínas accesibles. Los pronósticos de la OCDE y la FAO anticipan una expansión sostenida en el consumo de aves durante la próxima década, una tendencia que refuerza el peso estratégico de esta carne en la seguridad alimentaria.

Así, el caso peruano no solo evidencia una preferencia cultural, sino también el papel crucial que cumple el pollo en la economía y en la nutrición de la población. En un escenario global marcado por la búsqueda de alimentos asequibles y de producción eficiente, el ave continúa consolidándose como el principal motor del consumo cárnico en Sudamérica.