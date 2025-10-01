HOYSuscripcion LR Focus

Gastronomía

Este restaurante venció a todas las pollerías del Perú y tiene el mejor pollo a la brasa del país, según Premios Summum 2025

En la última edición de los Premios Summun, prestigioso galardón de la gastronomía peruana, una pollería peruana destacó entre los miles de restaurantes que existen en Perú por tener el mejor pollo a la brasa. ¿De cuál se trata?

Este restaurante también fue reconocida como la mejor pollería del Perú en 2023 y 2019.
Este restaurante también fue reconocida como la mejor pollería del Perú en 2023 y 2019. | Foto: composición LR/Difusión/Premios Summum 2025

El pollo a la brasa es uno de los platos bandera y símbolo de la variada gastronomía que tiene el Perú. Su popularidad lo posiciona como una de las comidas favoritas de los peruanos, así también, como un referente de la cocina nacional en el extranjero. Es por ello que existen miles de restaurantes especializados en este potaje, tales como, Norky's, La Granja Azul, Villa Chicken, Pardos Chicken, entre otros. Sin embargo, es otro local la que se lleva el título de la mejor pollería del país, según los Premios Summum 2025.

Este prestigioso galardón de la gastronomía del Perú destacó a este restaurante peruano, con más de 10 años en el mercado, por tener el mejor pollo a la brasa, venciendo a las miles de pollerías del país. ¿De cuál se trata?

PUEDES VER: Norky's vs. Roky's: la rivalidad que transformó el mercado del pollo a la brasa en Perú, ¿copia o coincidencia?

¿Cuál es el restaurante con el mejor pollo a la brasa del Perú, según Premios Summun 2025?

Primos Chicken Bar se posicionó como la mejor pollería del Perú y fue premiado por los Premios Summun 2025 por tener el mejor pollo a la brasa del país. Este restaurante fue fundado en 2009, pero, en 2016, los hermanos Marilú y Arturo Madueño, junto con sus primos Luis y Rafael Madueño, estrenaron el local con una nueva innovación: recrear una nueva receta.

Esta no es la primera vez que se llevan el reconocimiento de esta prestigiosa premiación. En 2019 y 2023 también lograron posicionar como la mejor pollería del país.

Primos Chicken Bar

Primos Chicken Bar es la mejor pollería del Perú, según Premios Summun 2025. Foto: composición LR/Primos Chicken Bar

¿Cuáles son las 10 mejores pollerías del Perú, según Premios Summum 2025?

Los Premios Summun 2025 revelaron el top 10 de las mejores pollerías del Perú. Con Primos Chicken Bar liderando la punta, a continuación, te dejamos la lista completa:

  1. Primos Chicken Bar
  2. La Granja Azul
  3. Tori
  4. Don Tito
  5. Pardos Chicken
  6. Villa Chicken
  7. La Leña
  8. Mediterráneo
  9. Pollos Hilton
  10. La Panka
