Este restaurante también fue reconocida como la mejor pollería del Perú en 2023 y 2019. | Foto: composición LR/Difusión/Premios Summum 2025

El pollo a la brasa es uno de los platos bandera y símbolo de la variada gastronomía que tiene el Perú. Su popularidad lo posiciona como una de las comidas favoritas de los peruanos, así también, como un referente de la cocina nacional en el extranjero. Es por ello que existen miles de restaurantes especializados en este potaje, tales como, Norky's, La Granja Azul, Villa Chicken, Pardos Chicken, entre otros. Sin embargo, es otro local la que se lleva el título de la mejor pollería del país, según los Premios Summum 2025.

Este prestigioso galardón de la gastronomía del Perú destacó a este restaurante peruano, con más de 10 años en el mercado, por tener el mejor pollo a la brasa, venciendo a las miles de pollerías del país. ¿De cuál se trata?

¿Cuál es el restaurante con el mejor pollo a la brasa del Perú, según Premios Summun 2025?

Primos Chicken Bar se posicionó como la mejor pollería del Perú y fue premiado por los Premios Summun 2025 por tener el mejor pollo a la brasa del país. Este restaurante fue fundado en 2009, pero, en 2016, los hermanos Marilú y Arturo Madueño, junto con sus primos Luis y Rafael Madueño, estrenaron el local con una nueva innovación: recrear una nueva receta.

Esta no es la primera vez que se llevan el reconocimiento de esta prestigiosa premiación. En 2019 y 2023 también lograron posicionar como la mejor pollería del país.

Primos Chicken Bar es la mejor pollería del Perú, según Premios Summun 2025. Foto: composición LR/Primos Chicken Bar

¿Cuáles son las 10 mejores pollerías del Perú, según Premios Summum 2025?

Los Premios Summun 2025 revelaron el top 10 de las mejores pollerías del Perú. Con Primos Chicken Bar liderando la punta, a continuación, te dejamos la lista completa: