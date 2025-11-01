Colombia: Álvaro Uribe anuncia su candidatura al Senado en 2026 tras anulación de condena por soborno y fraude

Álvaro Uribe fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010. | Foto: AFP

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció que aspirará al Senado en las elecciones de 2026, después de que la justicia anulara una condena de 12 años de prisión domiciliaria en su contra por soborno y fraude procesal.

La semana pasada, un tribunal revocó la sentencia contra Uribe impuesta por supuestamente sobornar a paramilitares para que negaran tener nexos con el exmandatario que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

Popularidad de Uribe buscaría impulsar a otros aspirantes

Los abogados de Álvaro Uribe, que se defendía en libertad, habían presentando una apelación bajo el argumento de que las escuchas usadas como prueba fueron obtenidas ilegalmente, entre otros alegatos.

Álvaro Uribe, de 73 años, aseguró que las circunstancias judiciales actuales le permiten aspirar al Senado en las elecciones de 2026, en las que la derecha enfrentará a la izquierda del presidente Gustavo Petro.

El exmandatario colombiano agregó que estará en el puesto 25 de una lista cerrada del partido Centro Democrático, una estrategia para impulsar a otros aspirantes gracias a su popularidad.

"Es un riesgo estar tan abajo en el listado, pero ayudamos a empujar a más senadores", dijo Uribe a medios.

De ser elegido, sería la cuarta vez que ocupa un escaño en el Congreso. En 2020, durante su último periodo como legislador, fue detenido en medio de pesquisas de la Corte Suprema por el mismo caso de soborno y fraude procesal.

Derecha colombiana aún no tiene candidato presidencial

Como estrategia, Álvaro Uribe renunció y la investigación pasó del supremo a la fiscalía en un largo proceso que resultó en la reciente anulación de la condena.

El senador izquierdista Iván Cepeda, que denunció la supuesta relación de Álvaro Uribe con los paramilitares, dijo que presentará un último recurso de casación ante la Corte Suprema y si es necesario acudirá a tribunales internacionales.

En 2026, la derecha colombiana busca recuperar el poder tras cuatro años de fuerte oposición a Gustavo Petro, el primer mandatario izquierdista de la historia de Colombia.

Recientemente, el partido del presidente Gustavo Petro eligió a Iván Cepeda como su candidato presidencial, que se medirá con otras fuerzas progresistas antes de la primera vuelta del 31 de mayo.

La derecha aún no tiene un candidato. Su proceso de selección interna fue sacudido tras el atentado contra el senador Miguel Uribe en junio durante un mitin. Cabe resaltar que no tenía parentesco con Álvaro Uribe.