Mundo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, pidió combatir la desinformación sobre el cambio climático tras las declaraciones de Donald Trump, quien lo calificó de "la mayor estafa de la historia".

"Cada uno de los últimos diez años ha sido el más caluroso de la historia", indicó Guterres.
"Cada uno de los últimos diez años ha sido el más caluroso de la historia", indicó Guterres. | Foto: AFP

El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a combatir la desinformación sobre el cambio climático, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo calificara como "la mayor estafa de la historia".

Ante la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Guterres afirmó que, sin la ciencia y los datos climáticos precisos, el mundo nunca habría comprendido la aparición de la amenaza peligrosa y existencial del cambio climático.

El calentamiento global está llevando a nuestro planeta al límite

"Debemos luchar contra la desinformación y la información errónea, el acoso en línea y la ecoimpostura. Los científicos e investigadores nunca deben tener miedo de decir la verdad", señaló Guterres ante la agencia dedicada al clima y el tiempo.

En septiembre, Donald Trump estuvo ante la ONU y dijo que el cambio climático era la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo. Asimismo, señaló que el concepto de huella de carbono era un engaño inventado por personas con malas intenciones.

Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas manifestó que el calentamiento global es una completa realidad y está llevando a nuestro planeta al límite.

"Cada uno de los últimos diez años ha sido el más caluroso de la historia. El calor del océano bate récords y destruye ecosistemas. Ningún país está a salvo de incendios, inundaciones, tormentas y olas de calor", sostuvo Guterres.

En noviembre se realizará la cumbre COP30

"Como siempre, los países más pobres y vulnerables son los que pagan el precio más alto, en particular los pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos desarrollados", añadió.

Cabe recordar que, del 10 al 21 de noviembre, se realizará la cumbre COP30 en la ciudad de Belém (Brasil) con el objetivo de reunir a líderes mundiales y científicos para debatir y acordar medidas concretas que frenen el cambio climático.

António Guterres afirmó que los países necesitaban planes de acción climática nacionales sólidos a tiempo para la cumbre, e instó a las naciones a abordar el problema de los desastres climáticos en su origen.

