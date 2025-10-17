HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     
Ciencia

Sudamérica preocupa a los científicos: una anomalía se expande sobre el continente y nadie sabe hasta dónde llegará

Un enorme punto débil en el campo magnético frente a América del Sur se ha expandido en los últimos años y ha generado una zona debilitada que avanza hacia África.

La Anomalía del Atlántico Sur es una zona donde la radiación es más intensa. Foto. ESA
La Anomalía del Atlántico Sur es una zona donde la radiación es más intensa. Foto. ESA

Desde hace más de una década, una anomalía magnética se ha ido extendiendo sobre Sudamérica y su comportamiento inusual mantiene en alerta a los científicos. Se trata de la Anomalía del Atlántico Sur, una zona donde el campo magnético terrestre se debilita de manera preocupante y que, según nuevos estudios, se expande hacia el continente africano, sin que los expertos puedan predecir con certeza hasta dónde avanzará.

Los datos más recientes, obtenidos por la Agencia Espacial Europea (ESA) a través de su misión Swarm, revelan que esta región ha crecido desde 2014 y afecta directamente la operación de satélites y dispositivos tecnológicos en órbita. El debilitamiento del campo magnético deja a estos sistemas más expuestos a la radiación solar y aumenta el riesgo de fallas.

Un punto débil masivo en el campo magnético de la Tierra ha crecido y cambiado de forma desde 2014. Foto: C. Finlay

Un punto débil masivo en el campo magnético de la Tierra ha crecido y cambiado de forma desde 2014. Foto: C. Finlay

PUEDES VER: Las puertas hacia un mundo subterráneo: los túneles secretos descubiertos bajo las pirámides de Giza

lr.pe

La Anomalía del Atlántico Sur crece sobre Sudamérica

Esta anomalía es un fenómeno geofísico que afecta una extensa zona ubicada sobre el océano Atlántico, frente a la costa de Sudamérica. En esta región, el campo magnético de la Tierra se vuelve inusualmente débil, reduciéndose a unos 200 kilómetros de altitud, mucho más cerca de la superficie si se compara con los 400 kilómetros habituales.

El campo magnético de la Tierra es generado en gran medida por el núcleo exterior líquido del planeta. Foto: IStock

El campo magnético de la Tierra es generado en gran medida por el núcleo exterior líquido del planeta. Foto: IStock

Este debilitamiento no es reciente. Fue observado por primera vez en el siglo XIX, pero su evolución en la última década ha encendido las alarmas. De acuerdo con la ESA, desde 2014 la anomalía se ha expandido de manera alarmante y ya abarca un área cercana a la mitad del tamaño de Europa continental.

"La Anomalía del Atlántico Sur no es solo un bloque único. Está cambiando de forma diferente hacia África que cerca de Sudamérica. Hay algo especial ocurriendo en esta región que está causando que el campo se debilite de una manera más intensa.”, explicó su estudio Chris Finlay, profesor de geomagnetismo en la Universidad Técnica de Dinamarca.

PUEDES VER: Científicos descubren en Sudamérica a uno de los dinosaurios más antiguos del mundo que vivió hace 230 millones de años

lr.pe

La expansión hacia África y sus efectos

Uno de los hallazgos más importantes es la formación de un nuevo lóbulo de debilitamiento magnético que avanza hacia el oeste de África. Este patrón sugiere que la anomalía no solo se está expandiendo, sino también desplazando. El fenómeno representa una amenaza directa para los sistemas que operan en órbita baja, especialmente los satélites de comunicación, navegación y observación terrestre.

Dos zonas donde el campo magnético de la Tierra es particularmente fuerte, Canadá y Siberia, han experimentado cambios en la última década. Foto: ESA/ C. Finlay

Dos zonas donde el campo magnético de la Tierra es particularmente fuerte, Canadá y Siberia, han experimentado cambios en la última década. Foto: ESA/ C. Finlay

El campo magnético actúa como un escudo que protege al planeta y a los equipos en el espacio de partículas solares cargadas y de la radiación electromagnética. En las zonas donde ese escudo se debilita, los aparatos tecnológicos quedan expuestos a daños, malfunciones y pérdidas de señal.

Las causas profundas: qué pasa en el núcleo de la Tierra

El campo magnético de la Tierra no es estático. Se genera por los movimientos del núcleo externo, compuesto por una capa de hierro líquido ubicada a unos 3.000 kilómetros de profundidad. El flujo de este metal caliente produce corrientes eléctricas que, a su vez, generan el campo magnético que rodea al planeta.

Los investigadores sospechan que debajo de la Anomalía del Atlántico Sur existen zonas donde el magnetismo, en lugar de dirigirse hacia la superficie, regresa al núcleo, en un fenómeno llamado 'parches de flujo inverso'. Estos patrones se comportan de forma errática y podrían ser responsables de la expansión actual.

“Podemos ver cómo una de estas áreas se mueve hacia el oeste, sobre África, lo que contribuye al debilitamiento del campo en esa región”, indicó Finlay.

La ciencia observa, pero aún no tiene respuestas

La misión Swarm de la ESA, compuesta por tres satélites que miden con precisión el comportamiento del campo magnético, ha sido clave para monitorear la evolución de la anomalía. Gracias a esta tecnología, también se han detectado variaciones en otras partes del mundo, como el debilitamiento sobre Canadá y el fortalecimiento sobre Siberia.

En el caso de Canadá, la región de campo fuerte ha disminuido desde 2014, perdiendo una extensión similar al tamaño de la India. Por otro lado, el campo magnético sobre Siberia ha crecido en un área comparable a Groenlandia. Estos cambios coinciden con el desplazamiento del polo magnético norte, que en los últimos años ha migrado en dirección a Rusia.

"Es realmente maravilloso ver el panorama completo de nuestra dinámica Tierra", declaró Anja Strømme , directora de la misión Swarm de la ESA. "Todos los satélites están en buen estado y proporcionan datos excelentes, por lo que esperamos poder extender este registro más allá de 2030".

Notas relacionadas
La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

LEER MÁS
La Tierra está en camino a un punto climático irreversible que trasformaría al mundo con efectos en los humanos y la naturaleza

La Tierra está en camino a un punto climático irreversible que trasformaría al mundo con efectos en los humanos y la naturaleza

LEER MÁS
China desafía a la física con megaobra que desplazó el eje de la Tierra y alargó la duración de los días desde hace 31 años

China desafía a la física con megaobra que desplazó el eje de la Tierra y alargó la duración de los días desde hace 31 años

LEER MÁS
Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

Una bestia capaz de devorar cocodrilos: así era la Titanoboa, la serpiente que habitó Latinoamérica hace 60 millones de años

LEER MÁS
Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

Perú vuelve a ser clave para la ciencia con el hallazgo de una nueva especie de roedor en lo profundo de su selva amazónica

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las puertas hacia un mundo subterráneo: los túneles secretos descubiertos bajo las pirámides de Giza

Las puertas hacia un mundo subterráneo: los túneles secretos descubiertos bajo las pirámides de Giza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí

Perú compite con nueve nominaciones en los World Travel Awards 2025: Machu Picchu busca ser la mejor atracción del mundo por séptima vez

Asesinan a chofer y copiloto de combi con ruta Chepén-Lurín cuando terminaban su última jornada

Ciencia

UICN adopta mociones sobre combustibles fósiles y crisis climática

Avance médico: científicos crean un riñón 'universal' que es compatible con cualquier tipo de sangre

Las puertas hacia un mundo subterráneo: los túneles secretos descubiertos bajo las pirámides de Giza

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pide renuncia del ministro del Interior, pero su bancada votó en contra de censura de José Jerí

Manifestantes llevan detenidos más de 24 horas, entre ellos uno con discapacidad

Julio Gagó arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Sus trenes son un monumento a la vergüenza”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025