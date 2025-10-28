Kamala Harris asegura que podría postularse nuevamente a la presidencia de Estados Unidos en 2028
La exvicepresidenta de Estados Unidos reveló que todavía no ha decidido si volverá a postular a la Casa Blanca en las elecciones de 2028; sin embargo, recalcó que su carrera política está lejos de haber terminado.
Durante una entrevista con la BBC, la exvicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que "posiblemente" podría volver a postularse a la presidencia del país norteamericano.
Kamala Harris, quien sustituyó a Joe Biden como candidata demócrata en las elecciones de 2024, manifestó que todavía no ha decidido si postulará a la Casa Blanca en los comicios de 2028.
Kamala Harris afirma que su carrera política no ha terminado
La abogada de 61 años aseguró que no ha terminado su carrera política y expresó su confianza en que sus sobrina nietas verán a una mujer ocupar la presidencia de Estados Unidos en algún momento de sus vidas.
"He consagrado toda mi carrera a una vida de servicio, está en mis huesos, y hay muchas formas de servir. No he decidido aún lo que haré en el futuro", declaró Harris a la cadena británica.
Las declaraciones brindadas por la exvidepresidenta de Estados Unidos son el indicio más claro de que Kamala Harris busca ser la candidata demócrata para las elecciones de 2028.
La entrevista se dio luego de la publicación de su libro de memorias en septiembre, donde calificó como "imprudencia" la candidatura de Joe Biden a un segundo mandato.
También acusó al equipo de Jie Biden en la Casa Blanca de no apoyarla pese a ser su subalterna, y que incluso buscaban perjudicarla.