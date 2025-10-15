HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a España por su bajo gasto en defensa dentro de la OTAN

El gobierno español minimizó la amenaza de Donald Trump, calificándola de "declaraciones informales", y destacó que las relaciones con Estados Unidos son buenas pese a las diferencias.

Pedro Sánchez saludando a Donald Trump durante la cumbre sobre Gaza que se celebró recientemente en Egipto.
Pedro Sánchez saludando a Donald Trump durante la cumbre sobre Gaza que se celebró recientemente en Egipto. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a España a causa de su bajo gasto en defensa dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que considera demasiado bajo.

"España es el único país que no subió su cifra al 5%", reveló Donald Trump, haciendo alusión al pacto dentro de la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta ese porcentaje del Producto Interior Bruto.

Trump dice estar 'muy descontento' con España

"Creo que debería ser castigada por ello. De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente mediante aranceles, por lo que han hecho. Estoy muy descontento con España", sostuvo el presidente estadounidense.

Por su parte, fuentes del gobierno español minimizaron la amenaza del mandatario norteamericano. "Restamos importancia, son declaraciones informales", explicaron a la agencia AFP.

"El estado de la relación con Estados Unidos pudo verse en un acto oficial de gran trascendencia internacional", añadieron.

Donald Trump se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante la cumbre sobre la paz en Gaza celebrada en Egipto, donde aludió en tono de broma al gasto del PIB español destinado a defensa.

España minimiza advertencia de Donald Trump

En una entrevista con la radio Cadena Ser, el presidente Pedro Sánchez se refirió al encuentro con su homólogo estadounidense en Egipto, describiéndolo como "muy cordial".

"Nunca hemos estado lejos Estados Unidos y España, más allá de lo que pueda ser la evidente discrepancia que podemos tener en muchas políticas", señaló Sánchez.

El mandatario republicano no esconde sus crecientes diferencias con el gobierno español, que ha sido uno de los más activos en la Unión Europea a la hora de denunciar la guerra en Gaza.

