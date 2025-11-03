HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Venezuela responde a Trinidad y Tobago tras anuncio de deportaciones: "Nosotros no dañamos a sus ciudadanos"

Diosdado Cabello aseguró que muchos ciudadanos de Trinidad y Tobago viven actualmente en Venezuela, y precisó que "no se les hace ningún daño ni maltrato".

Diosdado Cabello brindó estas declaraciones durante una rueda de prensa.
Diosdado Cabello brindó estas declaraciones durante una rueda de prensa. | Foto: AFP

Hace unos días, el gobierno de Trinidad y Tobago, liderado por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, anunció la deportación masiva de indocumentados, en su mayoría venezolanos que huyeron del régimen de Nicolás Maduro.

En respuesta a este anuncio, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, manifestó que Venezuela "no les hace nada malo" a los ciudadanos de Trinidad y Tobago que viven o visitan el país.

PUEDES VER: Trinidad y Tobago anuncia deportación masiva de indocumentados en medio de tensión con Venezuela

lr.pe

"Tenemos muchos trinitenses aquí y no les hacemos daño"

Actualmente, los venezolanos constituyen la principal comunidad de inmigrantes en Trinidad y Tobago, un país con alrededor de 1,4 millones de habitantes.

La relación bilateral entre Venezuela y Trinidad y Tobado comenzó a deteriorarse con la llegada al poder de Kamla Persad-Bissessar, alineada con Estados Unidos y contraria a la migración venezolana.

"Venezuela, como siempre, se reserva las acciones que corresponden, ellos verán qué hacen con los venezolanos que están allá, nosotros tenemos muchos trinitenses aquí y no les hacemos nada malo, nada", dijo Cabello en rueda de prensa

El ministro del Interior venezolano afirmó que su país y el archipiélago caribeño mantienen una relación histórica. "No maltratamos a la gente de Trinidad y Tobago porque son nuestros hermanos y hermanas", añadió.

PUEDES VER: Venezuela declara persona no grata a primera ministra de Trinidad y Tobago por apoyar maniobras militares de EEUU

lr.pe

Relaciones tensas entre Venezuela y Trinidad y Tobago

Recientemente, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago ordenó que todos los inmigrantes ilegales detenidos sean retenidos para la implementación de un ejercicio de deportación masiva.

Ese mismo día, el Parlamento venezolano declaró a Kamla Persad-Bissessar como persona no grata. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro rompió un acuerdo gasífero entre ambas naciones.

Cabe recordar que Trinidad y Tobago anunció la deportación de indocumentados, en medio de una crisis con Venezuela por recibir al buque de guerra USS Gravely para ejercicios militares. Caracas tachó de "provocación" las maniobras frente a sus costas.

