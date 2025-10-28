Venezuela rompe pacto energético con Trinidad y Tobago y acusa a EE.UU. de preparar una 'guerra por el petróleo'

Maduro anunciando la suspensión del acuerdo energético con Trinidad y Tobago. | Foto: AFP

Maduro anunciando la suspensión del acuerdo energético con Trinidad y Tobago. | Foto: AFP

Venezuela suspendió el pacto energético que mantenía con Trinidad y Tobago, luego de que el gobierno de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar recibiera un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares.

En 2015, ambos países suscribieron un acuerdo de cooperación gasífera que Nicolás Maduro decidió romper al considerar que su vecino se había sumado a la “amenaza” de las operaciones estadounidenses en el Caribe.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Trump planearía realizar ataques terrestres en Venezuela y Colombia contra el narcotráfico

"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. ¡Suspendido todo!", dijo Maduro.

"La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, es una alcahueta propulsora de la guerra por sus propias debilidades personales, físicas, mentales y morales", añadió el dictador venezolano.

Trinidad y Tobago decidió apoyar el operativo que Estados Unidos desplegó con siete buques de guerra frente a las costas de Venezuela con el argumento de combatir el narcotráfico.

PUEDES VER: Venezuela denuncia captura de presuntos mercenarios vinculados a la CIA y alerta sobre plan de ataque

"Es una guerra por el petróleo y el gas"

El archipiélago acogió el buque USS Gravely (DDG-107) para realizar ejercicios conjuntos con Washington, en medio de sus operaciones.

El Ministerio de Hidrocarburos, cuya titular es la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recomendó a Nicolás Maduro romper el acuerdo energético con Trinidad y Tobado.

"La primera ministra decidió convertir su territorio en un portaaviones de los Estados Unidos, en una colonia militar para prestarse al plan guerrerista contra Venezuela y es una guerra por el petróleo y por el gas", sostuvo Rodríguez.

Nuestro futuro no depende de Venezuela

La relación bilateral entre Venezuela y Trinidad se deterioró desde que la primera ministra Kamla Persad-Bissessar llegó al poder con un discurso contra la migración venezolana y muy alineado con Estados Unidos.

Antes de la suspensión, la primera ministra de Trinidad y Tobago señaló a que su país no es susceptible a ningún chantaje político. "Nuestro futuro no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho", dijo a AFP.

La lideresa afirmó que no ha sostenido hasta ahora ninguna reunión con Venezuela sobre temas energéticos. También anunció que extenderá el estado de emergencia vigente desde julio para combatir la violencia de pandillas.

Trinidad y Tobajo recibió recientemente una autorización estadounidense para explotar un campo en Venezuela muy cerca de la frontera común, después de que las operaciones se paralizaran en abril debido al embargo petrolero que pesa sobre Caracas desde 2019.

El "USS Gravely" estará en Trinidad hasta el 30 de octubre. Es una de las embarcaciones que el presidente Donald Trump movilizó al Caribe y a la que se le sumará en los próximos días el portaaviones "USS Gerald R. Ford", el más grande del mundo.

Célula criminal vinculada a la CIA

Donald Trump aprobó recientemente operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y estudia ataques terrestres como parte de operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que incluyen bombardeos a 10 presuntas narcolanchas, con un saldo de 43 muertos.

Venezuela denunció que desmanteló una supuesta "célula criminal" vinculada a la CIA que buscaba atacar el "USS Gravely" para incriminar al gobierno venezolano.

"En nuestro territorio se está desmantelando una célula criminal financiada por la CIA vinculada a esta operación encubierta", indicó el canciller venezolano, Yván Gil, en un comunicado.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, anunció cuatro detenciones relacionadas al caso sin revelar identidades. "Ya les tenemos descubiertas y desmanteladas tres operaciones terroristas", dijo.