Mundo

Buque de guerra de EE. UU. llega a Trinidad y Tobago y se intensifica la presión a Venezuela en el Caribe

El USS Gravely, un destructor lanzamisiles, llegó junto a una unidad de marines como parte de la estrategia militar estadounidense antinarcóticos.

El USS Gravely está diseñado para ejecutar operaciones antiaéreas, antisubmarinas hasta enfrentamientos en superficie. Foto: AFP
El USS Gravely está diseñado para ejecutar operaciones antiaéreas, antisubmarinas hasta enfrentamientos en superficie. Foto: AFP

La presión de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro se intensifica aún más. El buque destructor estadounidense USS Gravely llegó este domingo a la costa norte de Trinidad y Tobago, a tan solo 10 kilómetros de Venezuela. Según el gobierno caribeño, esto se produce a petición de Estados Unidos y que la ruta del navío de guerra hacia las costas locales estaba planificada de antemano.

El destructor permanecerá atracado en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, hasta el jueves, periodo durante el cual una unidad de marines estadounidenses realizará un entrenamiento conjunto con las fuerzas de defensa del pequeño país caribeño.

El despliegue naval de EE. UU. en el Caribe

El Gravely, un destructor de misiles de clase Arleigh Burke, equipado con misiles de crucero Tomahawk y radares de defensa contra misiles Aegis. Durante su estadía, se espera que los marines estadounidenses de la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines realicen un entrenamiento conjunto con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago, centrándose en tácticas de infantería, mantenimiento y ejercicios médicos avanzados, según un comunicado.

Estados Unidos ha desplegado desde agosto buques de guerra en el Caribe y lleva desde principios de septiembre una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes.

Washintong también ha anunciado su intención de enviar al Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, un aumento considerable de los medios militares estadounidenses en la región que Maduro denunció el viernes como un intento de “inventar una nueva guerra”.

Ataques a embarcaciones del narcotráfico

A principios de este año, Estados Unidos designó a los grupos narcotraficantes venezolanos como organizaciones terroristas especializadas y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, como líder del narcotráfico. Desde entonces, Estados Unidos ha liderado una prolongada campaña de ataques letales en el mar que se cree que incluso han matado al menos a dos trinitenses.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los hombres asesinados formaban parte de operaciones de narcotráfico que transportaban drogas que llegarían a las costas estadounidenses y matarían a ciudadanos estadounidenses. La Casa Blanca no ha presentado pruebas de sus afirmaciones.

