Gastronomía

Perú brilla en coctelería: Chicha Sour y otros 2 cócteles entre los mejores del mundo, según Taste Atlas

Taste Atlas reconoció a la Chicha Sour y otros cócteles peruanos por su sabor único, creatividad, uso de ingredientes tradicionales como el maíz morado y la capacidad de reflejar la riqueza y autenticidad de la coctelería peruana.

Tres íconos de la coctelería peruana: Pisco Sour, Chilcano de Pisco y Chicha Sour entre los mejores cócteles del mundo según Taste Atlas
Tres íconos de la coctelería peruana: Pisco Sour, Chilcano de Pisco y Chicha Sour entre los mejores cócteles del mundo según Taste Atlas | Foto: Cocatambo

La coctelería peruana, al igual que su reconocida gastronomía, sigue ganando fama internacional. Tres de sus bebidas emblemáticas, elaboradas con pisco el destilado de uva originario del Perú y también premiado se posicionan entre los primeros lugares de la lista de los “Mejores cócteles del mundo”, elaborada por el prestigioso portal internacional de viajes y gastronomía Taste Atlas.

Los cócteles peruanos que se destacan son el clásico Pisco Sour, el refrescante Chilcano y la innovadora Chicha Sour, que ocupan el tercer, quinto y sexto lugar, respectivamente, según la votación de miles de lectores de Taste Atlas. Estas bebidas reflejan la creatividad, tradición y autenticidad de la coctelería peruana, consolidándola como un referente mundial en mixología y sabores únicos.

PUEDES VER: Machu Picchu tendrá aforo máximo de 5.600 visitantes diarios desde 2026, según el Ministerio de Cultura

lr.pe

Pisco Sour, el cóctel emblemático del Perú

El Pisco Sour es uno de los cócteles más emblemáticos del Perú, elaborado con pisco, jugo de limón, jarabe de azúcar y claras de huevo, agitado con hielo y servido en vaso old fashioned, generalmente decorado con amargo de Angostura. Esta bebida icónica destaca por su sabor equilibrado y su historia, consolidándose como un símbolo de la coctelería peruana reconocida internacionalmente.

Su origen se remonta a la década de 1920 en Lima, cuando fue creado por el bartender estadounidense Victor Vaughn Morris. Desde 2004, cada primer sábado de febrero se celebra el Día del Pisco Sour, una fecha oficial que promueve la cultura peruana y la tradición de este cóctel, con eventos, ferias y degustaciones en todo el país, consolidando su popularidad tanto a nivel nacional como internacional.

PUEDES VER: FILO, feria que reúne en un mismo lugar lo mejor de la gastronomía, música y tradición, llega a Piura

lr.pe

Chilcano, cóctel refrescante peruano

El Chilcano es un cóctel peruano refrescante elaborado con pisco, jugo de limón y ginger ale, servido en un vaso alto con hielo y, opcionalmente, enriquecido con unas gotas de bitter y decorado con una rodaja de limón. Su sencillez y frescura lo convierten en una de las bebidas más populares de la coctelería peruana, ideal para disfrutar en cualquier ocasión y reconocido internacionalmente por su sabor equilibrado.

Se cree que su nombre proviene de una sopa tradicional peruana llamada chilcano, ya que tanto la bebida como la sopa eran consideradas excelentes remedios para la resaca. Este cóctel destaca por su capacidad de resaltar el sabor del pisco, convirtiéndose en un símbolo de la cultura y creatividad de la coctelería peruana que conquista a nivel mundial.

PUEDES VER: Escapó del Perú para no estudiar ingeniería y hoy es chef en EE. UU.: combina su herencia japonesa con la gastronomía peruana

lr.pe

Chicha Sour, el cóctel innovador del Perú

La Chicha Sour es un cóctel peruano innovador que combina pisco con chicha morada, jugo de limón o lima, jarabe de goma y claras de huevo, creando una bebida espumosa y de sabor único. Se recomienda servirlo en copa coupé y decorarlo con hojas de menta, resaltando la frescura y creatividad de la coctelería peruana. Este cóctel destaca no solo por su sabor, sino también por utilizar ingredientes tradicionales que reflejan la riqueza cultural y gastronómica del Perú.

El maíz morado, ingrediente principal de la Chicha Sour, es considerado un superalimento por sus propiedades antioxidantes y su aporte de minerales como hierro, calcio y fósforo, esenciales para la salud y el bienestar. Este reconocimiento a la Chicha Sour subraya la creciente valoración internacional de la coctelería peruana, basada en la autenticidad de sus insumos, la diversidad de sus ecosistemas y la innovación constante de sus bartenders.

