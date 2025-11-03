Barack Obama critica gestión de Donald Trump y se involucra en campaña demócrata de cara a elecciones

Barack Obama estuvo en Virginia y Nueva Jersey para apoyar a dos candidatas demócratas. | Foto: AFP

Barack Obama estuvo en Virginia y Nueva Jersey para apoyar a dos candidatas demócratas. | Foto: AFP

El expresidente Barack Obama se sumó a la campaña electoral demócrata de cara a las elecciones estatales y arremetió contra Donald Trump por sus políticas "caóticas" al advertir sobre los peligros que enfrenta la democracia en Estados Unidos.

Cuatro estados realizarán elecciones de medio mandato el 4 de noviembre de 2025. Uno de ellos es Nueva York, donde una reñida contienda por la alcaldía determinará quién gobernará la ciudad más poblada del Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Obama critica la 'desastrosa política arancelaria' de Donald Trump

Barack Obama, una influyente figura del Partido Demócrata, fue recibido entre aplausos en Virginia y Nueva Jersey, donde acudió a apoyar a los candidatos a gobernador en elecciones consideradas decisivas de cara a los comicios de mitad de mandato de 2026.

El político de 64 años destacó que los estadounidenses, frustrados por el aumento de la inflación, los costos de la energía y los precios de la vivienda, estaban dispuestos a apostar por un candidato como Donald Trump, quien prometía aliviar esos problemas.

"Pero, nueve meses después del inicio del segundo mandato del republicano, ¿ha mejorado algo?", preguntó Barack Obama en Virginia. El público respondió: No. "¿Les está yendo mejor la economía? Porque, sin duda, les ha ido mejor a Donald Trump y a su familia", señaló.

"Para las familias comunes, los costos no han bajado, sino que han subido, gracias a esta desastrosa política arancelaria", añadió Barack Obama, refiriéndose a los aranceles a las importaciones que Donald Trump impuso a varios países.

Obama arremete contra legisladores republicanos

Hasta hace poco, Obama había mantenido un papel discreto en la campaña. Recién el 1 de noviembre apoyó a 2 candidatas a gobernadora: la excongresista Abigail Spanberger en Virginia y la actual representante demócrata Mikie Sherrill en Nueva Jersey.

"No necesitamos especular sobre los peligros que acechan a nuestra democracia; están aqu", afirmó el exmandatario que gobernó Estados Unidos en dos ocasiones, desde 2009 hasta 2017.

El demócrata y premio Nobel de la Paz también criticó duramente a los legisladores republicanos del Congreso, de quienes dijo: "se niegan a contradecir al presidente incluso cuando saben que se extralimita".

Finalmente,Barack Obama expresó su preocupación por una Corte Suprema de Estados Unidos que no muestra ninguna voluntad de controlar los excesos de esta administración.