Presidente de Guyana califica de 'terrorismo' atentado en estación de gasolina perpetrado por venezolano

Atentado ocurrió en la ciudad de Georgetown, capital de Guyana. | Foto: AFP

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, calificó como terrorismo la detonación de una estación de gas en Georgetown, capital del país, que habría sido cometida por un venezolano miembro de una banda delictiva.

Venezuela y Guyana mantienen relaciones tensas por un histórica disputa territorial por el Esequibo, una extensa zona de unos 160.000 km² administrada por el gobierno guyanés, donde se han descubierto importantes yacimientos petroleros.

Explosión provocó la muerte de una niña y dejó cuatro heridos

"Este atentado cumple todas las características de terrorismo. Fue un intento de sembrar miedo y caos, de crear tensión", manifestó Irfaan Ali durante un servicio religioso en virtud del 60 aniversario de sus fuerzas armadas.

Las investigaciones apuntan a un venezolano, presunto miembro de una banda delictiva, que ingresó a Guyana desde su país con explosivos y detonó una bomba cerca de una estación de gasolina.

El atentado provocó la muerte de una niña de seis años y dejó cuatro heridos que se encontraban dentro de un vehículo cercano al lugar de la explosión.

Se han detenido a 9 sospechosos, cinco de ellos venezolanos

Cinco venezolanos y cuatro guyaneses han sido detenidos como parte de las investigaciones. Hasta el momento, no se ha determinado el motivo del crimen.

"Vamos a profundizar y ampliar para llegar al fondo de este asunto", aseguró Ali, quien destacó que su administración no discrimina a los inmigrantes venezolanos que han huido de la crisis política y económica.

"No debemos permitir ni justificar que la indignación nos lleve por el camino de los prejuicios o la discriminación", agregó.