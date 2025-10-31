HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Venezuela pide retirar la nacionalidad al opositor Yon Goicoechea por llamar a una invasión extranjera

Esta nueva petición se suma a otra similar contra el líder opositor venezolano Leopoldo López, quien respaldó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Yon Goicoechea se encuentra exiliado de Venezuela.
Yon Goicoechea se encuentra exiliado de Venezuela.

El Ministerio del Interior de Venezuela solicitó al Tribunal Supremo de Justicia retirar la nacionalidad al opositor exiliado Yon Goicoechea, acusado de pedir la invasión y ocupación militar del país.

Hace una semana, Nicolás Maduro pidió a la máxima corte de justicia aplicar la misma medida contra el opositor Leopoldo López, por sus comentarios favorables al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Represalias por pedir invasión extranjera

Desde agosto, Estados Unidos ha hundido 15 larcolanchas en el Pacífico y el Caribe que supuestamente trasladaban droga proveniente de Venezuela y Colombia, acciones que han provocado al menos 62 muertes.

Venezuela lo considera una "amenaza" y una excusa para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro.

La acción contra Yon Goicoechea surge por su llamado público a "solicitar y cooperar con fuerzas extranjeras para la invasión y ocupación militar de Venezuela", indica un comunicado del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, encabezado por Diosdado Cabello.

"Las autoridades competentes procederán a tomar las medidas correspondientes para la eliminación de todo documento que lo identifique como venezolano", añade el comunicado.

Constitución prohíbe despojar de nacionalidad a venezolanos por nacimiento

Miembro del mismo partido que Leopoldo López y protagonista de movimientos estudiantiles, Yon Goicoechea fue arrestado por las autoridades venezolanas en 2016 y liberado en 2017 con medidas cautelares. Desde entonces se encuentra en el exilio.

No hay antecedentes de venezolanos por nacimiento despojados de la nacionalidad. La Constitución de Venezuela incluso lo prohíbe, según señalaron abogados constitucionales a AFP.

Recientemente, un dirigente cercano al chavismo ya había pedido al Tribunal Supremo el despojo de la nacionalidad de Yon Goicoechea y de otros 23 opositores entre los cuales destacaban la Nobel de la Paz, María Corina Machado, y Juan Guaidó, exparlamentario que se autoproclamó presidente interino en 2019 con apoyo de Estados Unidos.

