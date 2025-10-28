HOYSuscripcion LR Focus

Estados Unidos tomará fotos y datos biométricos a extranjeros que entren y salgan del país desde diciembre

Esta nueva norma será implementada desde el 26 de diciembre por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) con el objetivo de "reforzar la seguridad nacional".

EE.UU. tomará fotos y datos biométricos a extranjeros que entren y salgan del país.
EE.UU. tomará fotos y datos biométricos a extranjeros que entren y salgan del país. | Los Angeles Times

A partir de una nueva normativa publicada el último lunes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, las autoridades del país comenzarán a tomar fotos de todos los extranjeros que ingresen o salgan del territorio, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima, además de recopilar datos biométricos, como huellas dactilares y características faciales, de algunos de ellos.

La nueva regla que comenzará a aplicarse el 26 de diciembre después de ser publicada en el Registro Federal, autoriza al DHS a recoger datos biométricos, como huellas dactilares y rasgos faciales, de los extranjeros cuando salgan de Estados Unidos, ya sea en aeropuertos, fronteras terrestres o puertos marítimos.

Un asunto de seguridad nacional

El DHS explicó que la implementación de un sistema biométrico integrado para registrar tanto la entrada como la salida de los extranjeros, comparando los datos biométricos recopilados al llegar y al partir, "ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional" de Estados Unidos.

Entre las amenazas que se prevé enfrentar con este nuevo sistema, la administración de Trump mencionó el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, las estadías prolongadas por parte de visitantes y los errores o falta de información sobre los viajeros.

"Dicho sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos", señaló el DHS en la regla.

¿A quiénes aplicará la nueva regla del DHS?

La nueva normativa aplicará a todos los extranjeros, incluyendo aquellos que cuenten con visa, residentes temporales, trabajadores temporales, así como menores de edad y personas mayores.

El hecho de que se recojan estos datos al momento de la salida del país marca un cambio significativo "en la política fronteriza y de vigilancia biométrica", señaló la firma legal Lincoln-Goldfinch Law, con sede en Austin, Texas, en un comunicado.

"Las familias deben saber qué pasará con sus datos", asegura abogada

Kate Lincoln-Goldfinch, abogada especializada en migración, comentó que "al recolectar datos biométricos tanto al entrar como al salir del país, estamos ingresando a un nuevo paradigma de vigilancia "que exige supervisión jurídica activa cuánto tiempo se conservarán y cómo aclarar malentendidos".

Asimismo, la defensora de derechos civiles expresó que el gobierno no puede tratar a todos los no ciudadanos de la misma manera "sin evaluar cada caso", y subrayó la necesidad de garantizar que esta norma "se aplique con aviso claro, salvaguardias constitucionales y mínima interferencia con los viajes legales".

