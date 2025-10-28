EEUU: Texas demanda a fabricantes de Tylenol por presunto riesgo de autismo en hijos de embarazadas

El Tylenol es vendido libremente en Estados Unidos y muchos médicos lo recomiendan para aliviar el dolor de las gestantes. | Foto: AFP

El Tylenol es vendido libremente en Estados Unidos y muchos médicos lo recomiendan para aliviar el dolor de las gestantes. | Foto: AFP

Texas demandó a las firmas Johnson & Johnson y Kenvue por vender Tylenol a embarazadas por el presunto riesgo que tiene de provocar autismo en sus hijos, un argumento promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero desestimado por la OMS.

En septiembre, el mandatario vinculó el paracetamol o acetaminofén (principal componente del Tylenol) con un alto riesgo de provocar autismo en los niños, una condición del neurodesarrollo que afecta las capacidades comunicativas y de relación del ser humano.

Texas demanda a Johnson & Johnson y Kenvue

Donald Trump desaconsejó su consumo en mujeres embarazadas y en niños, a pesar de que este popular medicamento es recomendado por médicos para aliviar el dolor de las gestantes.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a los laboratorios por vender engañosamente el Tylenol a embarazadas, a pesar de saber que la exposición temprana al acetaminofén aumenta significativamente el riesgo de autismo y otros trastornos.

"Durante décadas, Johnson & Johnson ignoró e intentó silenciar la evidencia científica de que la exposición prenatal y en la primera infancia a sus productos de acetaminofén puede causar autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en niños", dijo Paxton.

Kenvue asegura que afirmaciones carecen de respaldo científico

Johnson & Johnson explicó que se deshizo de su negocio de salud para el consumidor hace años, y todos los derechos y responsabilidades asociados con la venta de sus productos de venta libre, incluido Tylenol (acetaminofén), son propiedad de Kenvue.

Kenvue, por su parte, afirmó que se defenderá contra estas afirmaciones que carecen de fundamento legal y respaldo científico. Asimismo, expresó su profunda preocupación por la perpetuación de la desinformación sobre la seguridad del acetaminofén.

"El acetaminofén es el analgésico más seguro para las gestantes. Sin él, las mujeres se enfrentan a decisiones peligrosas: padecer afecciones como fiebre, riesgozas para la madre y el bebé, o recurrir a alternativas más riesgosas", aseguró la empresa.

OMS niega vínculo entre paracetamol y autismo

Tras los comentarios de Donald Trump en septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) negó que exista un vínculo comprobado entre el paracetamol y las vacunas con el autismo.

"Algunos estudios de observación han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y el autismo, pero las pruebas siguen siendo inconsistentes", declaró el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

"Varios estudios no han establecido ninguna relación de este tipo", añadió Jasarevic, quien pidió prudencia antes de concluir que existe una relación causal.