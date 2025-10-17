Nayib Bukele no dijo que le dará "asilo político" a Dina Boluarte en la cárcel del Cecot

LO FALSO:

Nayib Bukele afirmó que Dina Boluarte pidió asilo político en El Salvador y que el estaría dispuesto a dárselo, pero en el CECOT.

LO VERDADERO:

Video fue generado con inteligencia artificial. El programa Hive Moderation arrojó que más del 77.2% del audio del viral fue manipulado.

Nayib Bukele no se pronunció sobre la vacancia contra Dina Boluarte.

Dina Boluarte, tras casi 3 años de gobierno continuo en la presidencia del Perú, fue vacada por el Congreso de la República con 122 votos a favor y 4 mociones presentadas. Esta decisión política ocurre tras el descontento social por la inseguridad ciudadana, las diversas protestas en provincia y el atentado contra la agrupación Agua Marina que dejó 5 personas heridas.

En este contexto, se ha viralizado por las redes sociales que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habría declarado que Dina Boluarte supuestamente le pidió asilo, por lo que él estaría a gusto darle ese beneficio, pero en el Cecot. No obstante, se trata de un video manipulado.

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 1.100 millones de visualizaciones, 52.500 'me gusta', fue 11.000 compartido por distintas plataformas digitales y 2.400 comentarios.

Nayib Bukele no hizo declaraciones sobre destitución de Dina Boluarte

Tras realizar búsquedas con palabras clave en el buscador de Google, no encontramos ninguna evidencia o declaración de que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, haya dicho sobre la vacancia contra Dina Boluarte. En su cuenta oficial de X tampoco opinó, respondió o reposteo algo al respecto del 9 al 15 de octubre.

Con esta clave, sometimos el viral al programa de detección Hive Moderation para un análisis de sus partes. El resultado arrojó que más del 77.2% de la voz de Nayib Bukele, fue generada con inteligencia artificial. Además, también existe imperfecciones en los movimientos del gobernador salvadoreño al momento de recitar la frase falsamente atribuida.

Estás incoherencias se pueden presenciar en el movimiento de los de labios, que suelen ser bruscos y desincronizados respecto a las palabras, al igual que en la barba y la mandíbula. En el fondo, también se perciben movimientos desnaturalizados en las dos personas que aparecen, como en la cabeza y los ojos.

Conclusión

Nayib Bukele no hizo ningún comentario acerca de la vacancia de Dina Boluarte, mucho menos afirmó que su gobierno recibió una solicitud de asilo político por parte de la exmandataria. El viral se trata de un video hecho con inteligencia artificial, donde la voz fue emulada con herramientas digitales. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falso.

