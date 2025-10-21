HOYSuscripcion LR Focus

Política

Una pantomima tipo Bukele: Carlincatura satiriza los operativos de un alto funcionario en las cárceles del país

La caricatura ironiza las visitas de un alto funcionario en los centros penitenciarios como medida contra la lucha contra la inseguridad ciudadana. Mientras que, en un supuesto diálogo, un reo pide no derogar las leyes procrimen que se aprobaron desde una institución.

Carlincatura del día, martes 21 de octubre, sobre las visitas de un mandatario a los centros penitenciarios. Foto: Composición/LR
Carlincatura del día, martes 21 de octubre, sobre las visitas de un mandatario a los centros penitenciarios. Foto: Composición/LR

La Caricatura de hoy, martes 21 de octubre, satiriza los operativos que realizó un alto funcionario en las instalaciones de los centros penitenciarios en el Perú como parte de las "medidas" en la lucha contra la inseguridad ciudadana. El caricaturista grafica diálogos ficticios en los que los reos aceptan ser parte de una "pantomima tipo Bukele con tal de que no se deroguen las leyes procrimen".

Caricatura política de Carlincatura del 21 de octubre de 2025

Caricatura política de Carlincatura del 21 de octubre de 2025

Carlincatura del martes 21 de octubre de 2025

Carlincatura del martes 21 de octubre de 2025

Infracción a la neutralidad: Carlincatura retrata cómo una exautoridad habría usado su cargo para hacer campaña política

Infracción a la neutralidad: Carlincatura retrata cómo una exautoridad habría usado su cargo para hacer campaña política

Carlincatura del lunes 20 de octubre de 2025

Carlincatura del lunes 20 de octubre de 2025

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: "Es el tipo de gente que no hay que elegir"

A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

Jefe de compras del Mininter renunció por escándalo de contrataciones

César Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Siga siendo fiel a su costumbre de perder las elecciones”

César Hildebrandt a Keiko Fujimori: "Siga siendo fiel a su costumbre de perder las elecciones"

Ollanta Humala se pronuncia tras archivo del caso Cócteles: "Un presunto aporte de campaña no es delito"

Ollanta Humala se pronuncia tras archivo del caso Cócteles: "Un presunto aporte de campaña no es delito"

“No nos callarán, saldremos a las calles para no ser cómplices ”

"No nos callarán, saldremos a las calles para no ser cómplices "

