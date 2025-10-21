Una pantomima tipo Bukele: Carlincatura satiriza los operativos de un alto funcionario en las cárceles del país

Carlincatura del día, martes 21 de octubre, sobre las visitas de un mandatario a los centros penitenciarios. Foto: Composición/LR

La Caricatura de hoy, martes 21 de octubre, satiriza los operativos que realizó un alto funcionario en las instalaciones de los centros penitenciarios en el Perú como parte de las "medidas" en la lucha contra la inseguridad ciudadana. El caricaturista grafica diálogos ficticios en los que los reos aceptan ser parte de una "pantomima tipo Bukele con tal de que no se deroguen las leyes procrimen".

