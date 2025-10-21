Una pantomima tipo Bukele: Carlincatura satiriza los operativos de un alto funcionario en las cárceles del país
La caricatura ironiza las visitas de un alto funcionario en los centros penitenciarios como medida contra la lucha contra la inseguridad ciudadana. Mientras que, en un supuesto diálogo, un reo pide no derogar las leyes procrimen que se aprobaron desde una institución.
- José Jerí felicita por videollamada al nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, por su victoria en elecciones
- Keiko Fujimori: TC ordena archivar el caso Cócteles contra la lideresa de Fuerza Popular
La Caricatura de hoy, martes 21 de octubre, satiriza los operativos que realizó un alto funcionario en las instalaciones de los centros penitenciarios en el Perú como parte de las "medidas" en la lucha contra la inseguridad ciudadana. El caricaturista grafica diálogos ficticios en los que los reos aceptan ser parte de una "pantomima tipo Bukele con tal de que no se deroguen las leyes procrimen".
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Caricatura política de Carlincatura del 21 de octubre de 2025