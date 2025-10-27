HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Mundo

Leopoldo López tilda de 'arbitrariedad' la intención de Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad venezolana

El opositor venezolano aseguró que no impugnará la propuesta de Nicolás Maduro y calificó al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela como una "ficción".

Leopoldo López brindó estas declaraciones en una conferencia de prensa en Madrid, donde vive desde 2020.
Leopoldo López brindó estas declaraciones en una conferencia de prensa en Madrid, donde vive desde 2020. | Foto: AFP

El opositor venezolano Leopoldo López calificó de "arbitrariedad" la propuesta de Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad, y afirmó que las medidas de Estados Unidos contra el mandatario "no son contra Venezuela", sino contra el narcotráfico.

"Maduro, en otro acto de profunda arbitrariedad, anunció que me va a despojar de mi nacionalidad", dijo López, recalcando que esa propuesta no tiene ningún sustento en la Constitución.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Nicolás Maduro pide a la justicia que despoje a opositor Leopoldo López de su nacionalidad venezolana

lr.pe

"En Venezuela hay una ficción de justicia", afirma López

Hace algunos días, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo de su país que retirar la nacionalidad de Leopoldo López por promover una invasión militar de Estados Unidos.

Leopoldo López aseguró que no pleiteará contra la propuesta porque en su país "no hay un Tribunal Supremo de Justicia. Hay una ficción de justicia". Asimismo, señaló que no espera nada de ninguna institución venezolana.

Con respecto a la intervención militar estadounidense, Leopoldo López respondió: "sí estoy de acuerdo con que se hagan todas las acciones necesarias para neutralizar al Cartel de los Soles y a quien lo encabeza, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello".

PUEDES VER: Leopoldo López se esperanza con una intervención militar de EE. UU. en Venezuela: "Maduro no tiene respaldo de los venezolanos"

lr.pe

EE.UU. autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

Desde agosto, la Casa Blanca ordenó desplegar buques de guerra en el Caribe y llevar una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes que llevan droga hacia Estados Unidos.

Washington también anunció su intención de enviar al Caribe el portaaviones más grande del mundo, y el presidente norteamericano, Donald Trump, autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

Como se recuerda, Leopoldo López fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de prisión, acusado de incitar a la violencia en protestas antigubernamentales que dejaron 43 muertos y unos 3.000 heridos en 2014.

En 2017, recibió casa por cárcel y dos años después participó en un fallido alzamiento militar contra Nicolás Maduro. Tras el fracaso del plan, se refugió en la casa del embajador español en Caracas, de donde escapó en 2020 rumbo a Madrid.

Notas relacionadas
Nicolás Maduro pide a la justicia que despoje a opositor Leopoldo López de su nacionalidad venezolana

Nicolás Maduro pide a la justicia que despoje a opositor Leopoldo López de su nacionalidad venezolana

LEER MÁS
Leopoldo López se esperanza con una intervención militar de EE. UU. en Venezuela: "Maduro no tiene respaldo de los venezolanos"

Leopoldo López se esperanza con una intervención militar de EE. UU. en Venezuela: "Maduro no tiene respaldo de los venezolanos"

LEER MÁS
Fiscalía del régimen de Maduro pide orden de captura internacional contra el opositor Leopoldo López

Fiscalía del régimen de Maduro pide orden de captura internacional contra el opositor Leopoldo López

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo

Argentina respalda a Milei en las elecciones legislativas y le brinda triunfo a La Libertad Avanza frente al peronismo

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025