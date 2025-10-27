Leopoldo López tilda de 'arbitrariedad' la intención de Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad venezolana

Leopoldo López brindó estas declaraciones en una conferencia de prensa en Madrid, donde vive desde 2020. | Foto: AFP

Leopoldo López brindó estas declaraciones en una conferencia de prensa en Madrid, donde vive desde 2020. | Foto: AFP

El opositor venezolano Leopoldo López calificó de "arbitrariedad" la propuesta de Nicolás Maduro de retirarle la nacionalidad, y afirmó que las medidas de Estados Unidos contra el mandatario "no son contra Venezuela", sino contra el narcotráfico.

"Maduro, en otro acto de profunda arbitrariedad, anunció que me va a despojar de mi nacionalidad", dijo López, recalcando que esa propuesta no tiene ningún sustento en la Constitución.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Nicolás Maduro pide a la justicia que despoje a opositor Leopoldo López de su nacionalidad venezolana

"En Venezuela hay una ficción de justicia", afirma López

Hace algunos días, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo de su país que retirar la nacionalidad de Leopoldo López por promover una invasión militar de Estados Unidos.

Leopoldo López aseguró que no pleiteará contra la propuesta porque en su país "no hay un Tribunal Supremo de Justicia. Hay una ficción de justicia". Asimismo, señaló que no espera nada de ninguna institución venezolana.

Con respecto a la intervención militar estadounidense, Leopoldo López respondió: "sí estoy de acuerdo con que se hagan todas las acciones necesarias para neutralizar al Cartel de los Soles y a quien lo encabeza, que es Nicolás Maduro y Diosdado Cabello".

EE.UU. autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

Desde agosto, la Casa Blanca ordenó desplegar buques de guerra en el Caribe y llevar una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes que llevan droga hacia Estados Unidos.

Washington también anunció su intención de enviar al Caribe el portaaviones más grande del mundo, y el presidente norteamericano, Donald Trump, autorizó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

Como se recuerda, Leopoldo López fue sentenciado en 2015 a casi 14 años de prisión, acusado de incitar a la violencia en protestas antigubernamentales que dejaron 43 muertos y unos 3.000 heridos en 2014.

En 2017, recibió casa por cárcel y dos años después participó en un fallido alzamiento militar contra Nicolás Maduro. Tras el fracaso del plan, se refugió en la casa del embajador español en Caracas, de donde escapó en 2020 rumbo a Madrid.